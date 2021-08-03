Akdeniz kavruluyor, Orta Avrupa’da sonbahar!

BU yıl yaz döneminde Türkiye ve Yunanistan’da hava sıcaklığı 45 derecenin üzerine çıkarak rekor kırdı. Türkiye, İtalya ve Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşurken, Orta ve Kuzey Avrupa’da ise ağustos ayı sonbahar havasına dönmeye başladı. Alman Meteorolog Dominik Jung, “Sonbahar havasını yaşayacağız. Sıcaklıklar geceleri 10 dereceye hatta bazı yerlerde bunun altına düşecek” dedi. Gündüzleri ise sıcaklıklar ülke genelinde ortalama 19 ile 23 derece arasında değişiyor.

NEDENİ JETSTREAM AKINI

Uluslararası verileri toplayan NOAA adlı ABD Meteoroloji dairesine göre ağustos ayında Batı ve Orta Avrupa’da sıcaklıklar ortalamanın altında seyredecek. Ay sonunda ise önceki dönemlere göre ortalamanın 2 derece altına olacağı tahmin ediliyor. Avrupa’da yaz dönemine rağmen düşük sıcaklığın nedeni ise kuzeyin soğuk hava tabakasıyla güneyin sıcak hava kütlesini ayıran jetstream akını olarak gösterildi. Jetstream hava koridorunun daha çok güneye inmesiyle kuzeydeki soğuk havanın orta Avrupa’ya kadar indiği belirtildi. Sonbaharı aratmayacak hava sıcaklığının bu hafta Almanya’da etkili olması bekleniyor.