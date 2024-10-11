Akaryakıt tankerinde yangın!

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ALMAN Kurtarma Derneği’nin (DGzRS) bildirdiğine göre, gemide bulunan yedi mürettebat üyesi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olay ilk olarak Ostseewelle adlı yerel radyo istasyonu tarafından duyuruldu ve istasyonun verdiği bilgilere göre, yaralanan mürettebat üyeleri olduğu öne sürüldü. Deniz kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, bir açık deniz kurtarma römorkörü ile helikopterlerin ve diğer kurtarma araçlarının yangına müdahale etmek için yola çıktığı belirtildi. Yanan gemiden çıkan siyah dumanlar kıyıdan da görülebiliyor. Yangının sebebi ve detaylar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Federal hükümetin Havarie Komutanlığı olayın yönetimini devraldı.