Akaryakıt fiyatlarında tarihi rekor!

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BAŞTA E10 isimli ekolojik süper benzin olmak üzere motorin fiyatlarının son aylarda yüzde 30 dolayında artış gösterdiği belirtilen açıklamada, akaryakıt fiyatların en yüksek seviyede olduğu 2012 yılı rekorunun kırıldığı bildirildi.

NEDENİ DÜNYA GENELİNDEKİ ARTIŞ

Yıl başından bu yana E10 numaralı süper benzinin litre başına 13 cent, mazotun ise 15 cent artış gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, fiyat artışlarına neden olarak dünya genelindeki enerji fiyatları gösteriliyor. Almanya genelinde konuma göre süper benzin fiyatları 1.75 ila 1.85 euro arasında bulunuyor. Ekolojik E10 süper benzin 1.73 ila 1.81 euro arasında, dizel ise 1.65 ila 1.75 arasında değişiklik gösteriyor.