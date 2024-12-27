Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor

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ALMANYA Otomobil Kulübü (ADAC) ve Yakıt ve Enerji Derneği’ne (en2x) göre, benzin litre başına yaklaşık 3 cent, dizel ve ısıtma yakıtı ise 3 centten biraz fazla zamlanacak. Ancak bu fiyat artışı, dünya piyasalarındaki petrol fiyatlarının durumuna bağlı olarak hissedilmeyebilir. ADAC yetkilileri, “Ham petrol fiyatlarındaki olası bir düşüş, CO2 artışını dengeleyebilir ve tüketiciler zamdan etkilenmeyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

YILLIK MALİYETİ HİSSEDİLMEYEBİLİR

Doğal gazla ısınan bir hane, yeni fiyat düzenlemesine göre kilovat saat başına 0.22 cent daha fazla ödeyecek. Ortalama 20 bin kilovat saatlik bir tüketim üzerinden hesaplandığında, bir yıllık ek maliyet yaklaşık 43 Euro’yu bulacak. Isıtma yakıtları için uzmanlar, CO2 zammının fiyatlarda sadece küçük bir etki yaratacağını, bunun genellikle normal piyasa dalgalanmaları içinde kalacağını belirtiyor. Almanya, 2045 yılına kadar karbon nötr bir ülke olma hedefi koymuştu. Bu hedef doğrultusunda fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılması için aşamalı olarak artan bir fiyat politikası uygulanıyor. Bu sistem, enerji tasarrufu sağlamayı ve yenilenebilir enerji teknolojilerine geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor.