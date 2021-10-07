Akaryakıt fiyatları tavan yaptı

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BUNA göre Almanya genelinde sürücüler E10 kodlu süper benzin için litre başına ortalama 1.60 euro ödemek zorunda kalıyor. Geçen haftaya göre 2.8 cent oranında artış gösteren süper benzinin yanı sıra bir hafta içerisinde 3.4 centlik zam gören dizel yakıtın litre fiyatının ise 1.48 euroya yükseldiği belirtildi. ADAC, dünya piyasasında bir varil petrolün 72 euro olduğunu, bunun da bir hafta öncesine göre 5 euro daha fazla olduğuna dikkati çekti. Akaryakıt fiyatlarının en son 2012’de rekor düzeyde aşırı artış gösterdiği, o zamanlar 1 litre benzinin şimdikinden 10 cent daha pahalı olduğu ayrıca vurgulandı. Kış aylarının yaklaşmasıyla özellikle dizel fiyatlarındaki artışın devam edeceği kaydedildi.