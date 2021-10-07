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HABERLERAvrupa Haberleri

Akaryakıt fiyatları tavan yaptı

#Benzin#AVRUPADAN HABERLER#ADAC
Akaryakıt fiyatları tavan yaptı

Alman otomobil kurumu ADAC’ın Münih merkezinden yapılan açıklamaya göre, benzin ve diğer akaryakıt fiyatları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Neden olarak küresel olarak artan enerji ve doğal petrol fiyatları gösterildi.

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BUNA göre Almanya genelinde sürücüler E10 kodlu süper benzin için litre başına ortalama 1.60 euro ödemek zorunda kalıyor. Geçen haftaya göre 2.8 cent oranında artış gösteren süper benzinin yanı sıra bir hafta içerisinde 3.4 centlik zam gören dizel yakıtın litre fiyatının ise 1.48 euroya yükseldiği belirtildi. ADAC, dünya piyasasında bir varil petrolün 72 euro olduğunu, bunun da bir hafta öncesine göre 5 euro daha fazla olduğuna dikkati çekti. Akaryakıt fiyatlarının en son 2012’de rekor düzeyde aşırı artış gösterdiği, o zamanlar 1 litre benzinin şimdikinden 10 cent daha pahalı olduğu ayrıca vurgulandı. Kış aylarının yaklaşmasıyla özellikle dizel fiyatlarındaki artışın devam edeceği kaydedildi.

 

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#Benzin#AVRUPADAN HABERLER#ADAC