Akaryakıt fiyatları da enflasyon da düştü

MERKEZİ Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi’nin verdiği bilgiye göre mayıs ayı yıllık enflasyon oranı Almanya’da yüzde 0.06 olarak gerçekleşti. Böylece ilk kez üst üste üç ay boyuca enflasyon düşük çıktı. Almanya’da açıklanan mayıs ayı yıllık enflasyon oranı son 3.5 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Almanya’da enflasyon oranını en çok düşüren ürünlerin başında enerji ve akaryakıt fiyatları oldu. Mayıs ayında enerji fiyatları yüzde 8.5 oranında düşerken, son üç aydır akaryakıt fiyatları da büyük baskı atında tutuluyor. Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle ticaretin durma noktasına gelmesi ve talebin de çok aşağılara düşmesi, enflasyon rakamlarını aşağı çeken diğer faktörler olarak sıralandı. Konutların ısınmasında kullanılan yakıt fiyatları ise yüzde 30.5 oranında düştü. Benzin ve mazot fiyatları mayıs ayında yüzde 20.7 oranında ucuzladı. Gıda fiyatları yüzde 4.7 düştü. Uzmanlar enflasyonun sürekli düşük çıkması ve fiyatların aşağı çekilmesi sonucu yatırımın olumsuz etkileneceğini ve ekonominin de frenleneceğinin endişesini taşıyor.