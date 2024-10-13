Akademisyenler Düsseldorf’ta bir araya geldi

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RESEPSİYONDA konuşan Başkonsolos İzbul, “Bölgede bulunan öğrencilerle ve öğrenci dernekleriyle yakın temasta olmaktan ve onları desteklemekten mutluluk duyuyorum. Davete katılanlar arasında mesleklerinde başarılı olan akademisyenler ve iş insanları da var. Bu buluşmayla hem öğrenciler birbirleriyle hem de akademik kariyerlerinde kendilerine yol gösterici olabilecek mentorlarla, farklı sektörlerden başarılı akademisyenlerle iyi bir network oluşturabilirler” dedi.

Eğitim Ataşesi Bozgöz ise şunları söyledi: “Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca karşılarına çıkacak sorunlarda tecrübeli akademisyenlerin önemine çok büyük. Sizlerin rehberliğinde, gençlerimizin başarılarının katlanarak artacağına inanıyoruz. Öğrencilerimize sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda onlara yön veren, ilham kaynağı olan birer ışık oldunuz. Bu süreçte hem Türkiye’nin hem de Almanya’nın akademik dünyasına katkılar sunarak, iki ülke arasında köprüler kurdunuz. Sizlerin burada Türk gençlerimize sağladığı destek ve rehberlik, ülkemizin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bilim dünyasındaki konumunu da güçlendirecektir. Bu yıl, hedeflerinize bir adım daha yaklaşacağınız ilham dolu bir akademik yıl olsun.”

Bielefeld Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yüksel Ekinci, Almanya’da yabancı olarak üniversitelerde öğrenim görmenin zorluklarına değinerek bunun yılgınlığa neden olmamasını, belki biraz daha fazla çalışarak başarıya ulaşılabileceğini ifade etti. Prof. Ekinci, ayrıca öğrencilere bursları araştırmalarını ve çekinmeden burs başvurusu yapmalarını önerdi. Profesyonel şirket ve iletişim danışmanlığı hizmetleri sunan Prof. Dr. Karsten Bredemeier ise verdikleri hizmetleri tanıttı, öğrencilere yeni akademik yılda başarılar dileyerek, istenirse kendisinin de mentorluk yapabileceğini söyledi. ATİAD İletişim Koordinatörü Çiğdem Çiyitoğlu, kendisinden örnekler vererek öğrencilerin en kısa zamanda iş dünyası ile iletişime geçmelerini önerdi.KKH Sağlık Kasası Bölge Müdürü Stefan Lauterfeld, KKH’nın hizmetlerini tanıtarak, “Sorularınızı yöneltebilirsiniz, her zaman yanınızdayız” dedi. Olli Ahava ise öğrencilere mühendislik mesleği ile ilgili bilgi verdi. Maarif Almanya Temsilcileri de Almanya’daki eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Köln Müzik ve Dans Yüksekokulu öğrencileri Gökçe Çatakoğlu ve Jack Wales, gitar ve keman eşliğinde sundukları klasik müzik dinletisiyle renk kattılar.