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Avrupa
Haber Giriş: 19.07.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Ajax, 16 yaşındaki Türk yeteneği kaptı!..

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Ajax, 16 yaşındaki Türk yeteneği kaptı!..

Hollanda'nın futbolcu fabrikası Ajax, gelecek vadeden Türk kaleci Mert Alegöz'ü kadrosuna kattı.

Sparta Rotterdam U16 takımından transfer ettikleri 16 yaşındaki oyuncuyu U17 takımına gönderen Ajax, Leverkusen'e transfer olan genç oyuncuları Roy Steur'un boşluğunu doldurdu.

Ajax, 16 yaşındaki Türk yeteneği kaptı..
Feyenoord ile birlikte ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından takip ettiği bildirilen genç futbolcu, bir süredir Amsterdam ekibinde deneme idmanlarına çıkıyordu.

2005 doğumlu 1,85'lik kalecinin milli takım konusundaki tercihi henüz netleşmedi.

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