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Ajanlık suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı

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#Frankfurt#Gizli Servis Ajanı#AVRUPADAN HABERLER
Ajanlık suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 11:10

Frankfurt’ta yabancı bir gizli servis için bilgi topladıkları iddiasıyla üç kişi tutuklandı.

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FEDERAL Savcılık tarafından yapılan açıklamada, tutuklanan üç kişi hakkında ‘gizli servis ajanı faaliyeti’ suçlaması bulunduğu belirtildi. Çarşamba günü Hessen Eyaleti Kriminal Soruşturma Bürosu görevlileri tarafından tutuklanan üç kişinin, Ukrayna, Ermenistan ve Rusya’dan geldiği açıklandı. Şüphelilerin, Ukrayna’dan gelen ve Almanya’da kalan bir kişi hakkında bilgi toplamak için ‘yabancı bir gizli servis adına Almanya’da seyahat ettikleri’ belirtildi. Suçlamalara göre şüpheliler, özellikle 19 Haziran 2024’te Frankfurt’ta hedef kişinin gideceği bir kafenin izini sürdü. Terör uzmanı Holger Schmidt, olayın, takip edilen kişinin kendisini tehdit altında hissedip polisi aramasıyla ortaya çıktığını söyledi. Gelen ihbar üzerine polis üç adamı tutukladı. Ancak Federal Savcılık bilgilerin hangi yabancı gizli servis için toplandığı konusunda bir açıklama yapmadı.

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#Frankfurt#Gizli Servis Ajanı#AVRUPADAN HABERLER

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