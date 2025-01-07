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Aiwanger’den Alman medyasına ‘güzel bacak’ sitemi!

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#Almanya#Hubert Aiwanger#AVRUPADAN HABERLER
Aiwanger’den Alman medyasına ‘güzel bacak’ sitemi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 11:03

Almanya’nın Freie Wähler (Özgür Seçmenler) Partisi lideri ve Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger, Alman medyasına yönelik eleştirilerde bulundu. Aiwanger, medyanın sürekli olarak Sahra Wagenknecht’in yeni kurduğu BSW Partisi’ne odaklanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Aşağı Bavyera’nın Abensberg kentinde düzenlenen Üç Kral Günü toplantısında konuşan Aiwanger, medyaya sitem etti.

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AIWANGER, sık sık televizyonlarda görünmeyi arzuladığını ima ederek şunları söyledi: “En son Markus Lanz programına ne zaman çıktım biliyor musunuz? Temmuz ve Kasım 2023’te. Yani bir yıldan uzun bir zaman önceydi. Oysa Sahra Wagenknecht sürekli bu programlarda boy gösteriyor. Belki de benden daha güzel bacaklara sahip olduğu içindir, bilmiyorum.” Partisinin Üç Kral Günü etkinliğinin medyada yer bulmamasından da yakınan Aiwanger, Almanya’daki basını tarafsız olmamakla suçladı ve “Burada sürekli olarak görmezden geliniyoruz. Bu nasıl bir tarafsız medya anlayışı?” ifadelerini kullandı. Aiwanger, Freie Wähler partisinin medyada daha fazla görünmesi halinde Almanya genelindeki siyasi başarısının artacağına inandığını belirterek, “Medya bize hak ettiğimiz ilgiyi gösterseydi, bugün federal parlamentoda iki haneli oranlarla temsil edilirdik. Ama bunu istemiyorlar” diye konuştu.

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#Almanya#Hubert Aiwanger#AVRUPADAN HABERLER

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