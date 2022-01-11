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Airbus yine rakibine fark attı!

#Toulouse #Airbus #Azorra
Airbus yine rakibine fark attı

Merkezi Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunan Alman-Fransız ortak yapımı havacılık sektörünün en önemli markalarından Airbus, 2021 yılında da yine rakibine fark atarak yaklaşık 2 kat daha fazla uçak satışı gerçekleştirdi.

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AIRBUS’ın 2021 yılında 88 müşterisine toplam 611 uçak satarken ABD’li rakibi Boeing ise ilk 11 aylık dönemde sadece 302 uçak satabildi. Airbus buna göre üçüncü kez üst üste satışta rakibini geride bıraktı. Airbus 2019 yılında 863 uçak satarak rekor kırmıştı. Ancak 2020 yılında korona salgının patlak vermesiyle, büyük bir ekonomik kriz yaşayan havacılık sektöründe siparişlerin durması nedeniyle bu 2020’de Airbus’ta üretiminde yüzde 40’lık bir düşüş yaşadı.

KISA MESAFELİ UÇUŞLAR TERCİH EDİLDİ
Airbus’tan yapılan açıklamada en çok kısa mesafe uçakları tercih edildi. ABD Havayolu şirketi Azorra, 22 adet A220 model uçak siparişi verdi. Airbus’ın bu modelleri 100 ile 150 yolcu kapasitesine sahip. Airbus şirketi 2022 yılı için belirsizlikler devam etmesine rağmen bu yıldan da umutlu olduğunu ve daha fazla uçak üretilmesinin planlandığını duyurdu.

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#Toulouse #Airbus #Azorra

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