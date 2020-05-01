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Avrupa
İsmail ER
Haber Giriş: 01.05.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Ailesine kavuştu

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Ailesine kavuştu
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Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Korona nedeniyle 1 aydır İstanbul'daydı. Özel uçak ile Hollanda'ya geldi.

BEŞİKTAŞ Transfer Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları, 1 ay süren bekleyişten sonra Hollanda'da ki ailesine kavuşarak hasret giderdi. Korona tedbirleri nedeniyle uçak seferlerinin iptal olması üzerine 1 aydır İstanbul'da Beşiktaş Kulübü ile evi arasında mekik dokuyan Erdal Torunoğulları, özel uçak ile Hollanda'ya ailesinin yanına geldi. Torunoğulları "İstanbul'da tek başına kaldım. Bütün uçuşlar iptal olmuştu. 1 ay bekar hayatı yaşadık. Ailemi özledim. Hasret giderdim" dedi.

Ailesine kavuştu

Transfer çalışmalarını Hollanda'dan yürüteceğini ve önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşerek rapor sunacağını söyleyen Erdal Torunoğulları "Zor bir dönemeçten geçiyoruz. Fakat böylesi bir ortamda taraftarlarımızın bizlere destek verip yanımızda olması en büyük moral oldu. Transferlerde ince eleyip sık dokuyoruz. Avrupa'daki Türk gençleri takibimizde. Bu oyuncularla da temastayız. Türkiye Futbol Federasyonunun vereceği karara göre hareket edip liglerin başlaması ve yeni sezon planları için projelerimiz var. Bunları masaya yatırıp yönetim ile karara bağlayacağız" dedi.
Ailesine kavuştu

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