Ailemiz için hep koşturduk

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1959 Bayburt doğumlu Şahin Aytaş (62), aile birleşimiyle 1974’te 15 yaşındayken Almanya’nın Duisburg şehrine gelmiş. Hâlâ Duisburg’da yaşayan Aytaş, Ayşe Aytaş (57) ile evli. Çiftin iki kız, bir erkek çocuğu var. Almanya’ya ailesinin yanına geldiği için çok zorluk yaşamadığını belirten Şahin Aytaş, “Keşkelerim olmadı. Güzel günler yaşadık. Çalıştık, geçindik. Almanya’da çok insanı hayat savurdu bir yerlere. Akıllı davranılmazsa, çilesi çok olur Almanya’nın. Almanya, elbette Türk toplumu için şans olmuştur. Almanya’ya gelmekle ilgili herhangi bir pişmanlık yaşamadık. Ama ailemiz için bizler de hep koşturduk, emek verdik, çalıştık” diyor.

Şahin Aytaş, Almanya’daki ilk yıllarını şöyle anlatıyor: “15 yaşında Almanya’ya geldim. Ailemin maddi bütçesine katkı sunmak zorundaydım. Babamın maaşı, ancak ailemizin kira ve mutfak giderlerini karşılıyordu. Dolayısıyla hemen çalışmaya başladım. Önce ekmek fabrikası, sonra da pirinç fabrikasında çalıştım. Gece gündüz çalışıyordum. Okul yaşını geçmiş şekilde Almanya’ya geldiğim için, uzun süre Almanca öğrenemedim. Bu da beni, özellikle çalıştığım iş yerlerinde zorladı. Hayat şartları o dönemde zordu, işsiz gezmek bize uymazdı. 18 yaşına geldiğimde, yani gencecik bir yaşta, madende çalışmaya başladım. Daha çok yaşı ilerlemiş insanlar madende çalışıyordu. Uzun yıllar çalıştım madende. Hiç unutmam, annem evde, gece yarısı işten gelen ya da işe gidecekler için köfte yapıyordu.”