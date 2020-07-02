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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa, Arşiv
Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Ailelere tazminat şoku

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Ailelere tazminat şoku
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Essen Eyalet Mahkemesi, Fransız Alpleri’ne düşürülen uçakta hayatını kaybedenlerin arasından beş ailenin Lufthansa ve pilotlarının eğitim aldığı ABD’deki pilot eğitim okulu aleyhine tazminat talebiyle açtığı davayı reddetti.

BARCELONA-Düsseldorf seferini yapan Lufthansa’nın yan kuruluşu Germanwings’e ait Airbus A320 tipi uçak, yardımcı pilot Andreas Lubitz tarafından kasten düşürülmüş, 144 yolcu ve 6 mürettebat hayatını kaybetmişti. Uçaktaki yolcular arasında Kayserili Muradiye Çelik de vardı. Essen Eyalet Mahkemesi, beş aileden sekiz kişinin yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Hakim Lars Theissen Lufthansa’dan tazminat talebini “Lufthansa burada muhatap değil” gerekçesiyle kabul etmezken, pilot eğitim okuluna yönelik tazminat talebini ise “Hiç kimse sürücünün kaza yapmasından sonra sürücü okulunu sorumlu tutamaz” diyerek kabul etmedi. Hakimin ret kararı ailelerde hayal kırıklığı yarattı. Aileler kararı temyiz etme hakkına sahip.

Ailelere tazminat şoku
Ailelere tazminat şoku

 

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