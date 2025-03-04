×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Aile içi kavga kanlı bitti!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#AILE#KAVGA
Aile içi kavga kanlı bitti
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 15:49

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Darmstadt kentinde, pazartesi günü öğleden sonra yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti. Çıkan kavgada 24 yaşındaki bir genç bıçaklanarak ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan bir araç iki çocuğa çarparak hafif yaralanmalarına neden oldu.

Haberin Devamı

Olay, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Adelung caddesinde yoğun bir kavşakta meydana geldi. Polis kaynaklarına göre, iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 23 yaşındaki bir kişi, karşı aileden 24 yaşındaki bir genci bıçaklayarak ağır yaraladı. Polisin ilk incelemelerine göre, saldırgan olay yerine bir Uber aracıyla geldi. Polis açıklamasında, “23 yaşındaki saldırgan, 24 yaşındaki adama bıçakla saldırdıktan kısa bir süre sonra onu getiren 33 yaşındaki sürücüyle birlikte olay yerinden gri renkli Volkswagen aracıyla hızla uzaklaştı” denildi.

ÇOCUKLARA NEDEN ÇARPTI
Kaçış sırasında araç, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa çarptı. Çocukların hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis, 33 yaşındaki sürücü ve yaralanan çocukların kavga eden ailelerle herhangi bir bağlantısının olup olmadığını araştırıyor. Kazanın tesadüf mü olduğu yoksa olayla doğrudan ilgili mi olduğu henüz netlik kazanmadı. Kavgaya neyin sebep olduğu hâlâ bilinmiyor. Savcılık, olayın ‘aile içi ilişkilere dayalı bir anlaşmazlıktan’ kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#AILE#KAVGA

BAKMADAN GEÇME!