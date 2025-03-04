Aile içi kavga kanlı bitti!

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Olay, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Adelung caddesinde yoğun bir kavşakta meydana geldi. Polis kaynaklarına göre, iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 23 yaşındaki bir kişi, karşı aileden 24 yaşındaki bir genci bıçaklayarak ağır yaraladı. Polisin ilk incelemelerine göre, saldırgan olay yerine bir Uber aracıyla geldi. Polis açıklamasında, “23 yaşındaki saldırgan, 24 yaşındaki adama bıçakla saldırdıktan kısa bir süre sonra onu getiren 33 yaşındaki sürücüyle birlikte olay yerinden gri renkli Volkswagen aracıyla hızla uzaklaştı” denildi.

ÇOCUKLARA NEDEN ÇARPTI

Kaçış sırasında araç, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa çarptı. Çocukların hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis, 33 yaşındaki sürücü ve yaralanan çocukların kavga eden ailelerle herhangi bir bağlantısının olup olmadığını araştırıyor. Kazanın tesadüf mü olduğu yoksa olayla doğrudan ilgili mi olduğu henüz netlik kazanmadı. Kavgaya neyin sebep olduğu hâlâ bilinmiyor. Savcılık, olayın ‘aile içi ilişkilere dayalı bir anlaşmazlıktan’ kaynaklanmış olabileceğini belirtti.