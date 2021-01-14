‘Aile içi dram’ değil, cinayet

63 kadın ağır yaralanırken, 5 kadın ise kayboldu. 2019’da 141 bin fazla kişi aile içi şiddete maruz kalırken kurbanların yüzde 81’ini kadınlar oluşturdu. İstatistiki verilere göre, ülkede ortalama her 3 günde bir 1 kadın cinayete kurban gidiyor. Her gün bir kadın ölümle karşı karşıya kalırken, her 45 dakikada bir, 1 kadın şiddet görüyor. Kayıtlara geçmeyen gerçek sayıların ise daha fazla olduğuna inanılıyor.

Federal hükümetin pandemi döneminde önleyici tedbirler alma girişimleri de etkisiz kalmışa benziyor. Bu süre zarfında kadın sığınma merkezlerinin kapasiteleri dolarken, başkent Berlin ve pek çok şehirlerde ek sığınma merkezleri açıldı. Berlin’de 2021’de yedinci sığınma evi açılırken, bir sığınma evinin ise 2022’de açılması planlanıyor. Kadın haklarını savunan kuruluş ve dernekler, kadın cinayetlerinin ‘aile içi dram’, ‘ilişki trajedisi’ gibi kavramlarla değersizleştirildiğini savunuyor ve bunun açıkça bir ‘cinayet’ olarak görülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Verilere göre, Almanya’da kadınların yüzde 30’u mevcut ya da eski ilişkilerinde hayatlarında en az 1 kez şiddete maruz kalıyor.