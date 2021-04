Aile hekimleri de başladı, bir günde...

DOKTORLARIN öncelikli olarak kendi hastalarına aşı yapmakla yükümlü olduğunu ve federal hükümetin belirlediği aşı önceliğini dikkate almaları gerektiğini belirten Dr. Cemile Opitz, şunları söyledi: Cemile Opitz

“Artan yeni mutasyonlu koronavirüs vaka sayısı nedeniyle çok sayıda vatandaşımız bir an önce aşı olarak kendisini korumaya almak istiyor. Öte yandan yaz tatili dönemi yaklaştıkça kimileri de rahatça seyahat edebilmek için aşı yaptırmayı tercih ediyor. Biz de elimizden geldiğince aşılamayı gerçekleştirmek istiyoruz. Ancak kısıtlı sayıda aşı dozu geldiği için herkese yapmamız mümkün değil. Kendi hastalarımız ve acil durumda olanlar öncelikli.”

Dr. İsmail Nevzat Tuncay, ayni zamanda hastası olan Berlinli gazeteci 78 yaşındaki Hüseyin İşlek’e aşı yaptı.

Dr. İsmail Nevzat Tuncay’ın Kreuzberg’deki muayenehanesinin önünde de uzun kuyruklar oluştu. Muayenehanelerdeki hekim sayısına göre her doktora 20 aşının rezerve edildiğini belirten Dr. Tuncay, şöyle konuştu: “Biz burada 6 doktor arkadaşımla birlikte Berlinlilere hizmet veriyoruz. BioNTech aşısının soğuk dolaplarda saklanması gerekiyor. Bu sebeple bize yakın bir eczane ile anlaştık, aşıyı onlardan alıp öncelikli olarak yaşlı ve kronik hastalarımıza verilen randevularla yapacağız. Muayenehanelerde aşılama yeni başladığı için çok büyük bir ilgiyle beraber yoğunluk oluştu. Gelecek dönemde yeteri kadar aşının sağlanmasıyla daha düzenli olacağına inanıyorum.” 50 BİN DOKTOR, HER GÜN 20 AŞI

Almanya’da muayenehanelerde aşılamanın başlamasıyla günlük aşılamada rekor kırıldı. Bir gün içinde 650 bine yakın aşılama yapıldı. Ancak 19 Nisan’dan sonra muayenehanelere gönderilecek aşı miktarının yarıya düşürüleceği belirtildi. Federal hükümet, eyaletlerin talebi doğrultusunda aşı merkezlerine daha fazla aşı sevk edebilmek amacıyla daha önce muayenehaneler için planlanan 1 milyon doz civarında aşı miktarını 463 bine indirecek. Ancak 26 Nisan’dan sonra ise muayenehanelere yine 1 milyon doz aşı gönderilmeye başlanacak. Almanya Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, ülkede bulunan 75 bin aile hekiminin 50 bininin her gün 20 aşı yapması durumunda haftada en az 5 milyon kişinin aşılanabileceğini, böylece ağustos ayı başında herkesin aşılanmasının mümkün olabileceğini söyledi. Aşı merkezlerinde aşı sırası gelip randevu almış olan kişilerin randevuları geçerli olacak, öncelik sırası da devam edecek. Ancak, aile hekimleri hastanın durumuna göre aşı sıralamasını değiştirip öncelikli aşı yapabilecek.

Robert Koch Enstitüsü 9 Nisan tarihli verilerine göre ülke genelinde 17 milyon 035 bin 698 aşı yapıldı. Bunun 12 milyon 204 bin 176’sı birinci doz, 4 milyon 831 bin 522’si ikinci doz aşı olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre halkın yüzde 5.8’i tam aşılandı. Yüzde 14,7’si ise ilk doz aşısını yaptırmış oldu.