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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 03.07.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

AİHM’den Fransa aleyhine tazminat kararı

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AİHM’den Fransa aleyhine tazminat kararı
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa’nın, iltica talebinde bulunanlara insanlık dışı muamele yaptığı yönünde karar verdi.

AİHM, Fransa’da iltica talebinde bulunan 4 kişinin, aylarca kötü ve insanlık dışı şartlarda yaşamaya maruz bırakıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkındaki kararını verdi. Mahkeme, Fransa’nın, iltica talebinde bulunan Afgan asıllı N.H, Rus asıllı K.T. ve İran asıllı A.J. için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) insanlık dışı muamele yapılmamasını içeren 3’üncü maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. Rus asıllı S.G. için ise AİHS’in 3’üncü maddesinin ihlal edilmediği ifade edilen kararda, Fransız yetkililerin yasal zorunlulukları yerine getirmediği ve söz konusu kişilerin aylarca sokaklarda hiçbir gelir olmadan, tedaviye erişemeden ve temel ihtiyaçlarını gideremeden yaşamalarından sorumlu olduğu belirtildi.
Söz konusu kişilerin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı vurgulanan kararda, Fransa’nın, K.T’ye 12 bin Euro ve A.J’ye 10 bin Euro manevi, N.H’ye ise 10 bin Euro manevi, 2 bin 396.80 Euro maddi tazminat ödemesi gerektiği kaydedildi.

 

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