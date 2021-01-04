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İskender Güngör / KÖLN (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Ahmet’ten 3 gün sonra kötü haber... Gencin cesedi...

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Ahmet’ten 3 gün sonra kötü haber... Gencin cesedi...
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Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu şoförünün 3 gündür kaybolan oğlu Ahmet Kiranlioğlu’nun (25) cesedi Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde Ren Nehri’nde bulundu.

TÜRKİYE’nin Köln Başkonsolosluğu’nda şoför olarak çalışan İsrafil Kiranlioğlu, 31 Aralık gecesi sosyal medya hesabından 25 yaşındaki oğlu Ahmet Kiranlioğlu’ndan haber alamadığını duyurdu. Paylaşımın ardından Ahmet Kiranlioğlu’nun arkadaşları genci Köln kenti ve çevresinde aramaya başladı. Baba İsrafil Kiranlioğlu’na acı haber 3 Ocak sabahı ulaştı. Neuss polisi kayıp gencin cesedini Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentindeki Ren Nehri’nde buldu. Kayıp gence ait aracın da Kölnün Poll semtinde Rodenkirschen köprüsü altında içinde bir mektupla bulunduğu ifade edilirken, Köln polisi Ahmet Kiranlioğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. Hayatını kaybeden Ahmet Kiranlioğlu’nun 3 ay önce dünya evine girdiği ifade edildi.

Ahmet’ten 3 gün sonra kötü haber... Gencin cesedi...

Ahmet’ten 3 gün sonra kötü haber... Gencin cesedi...

 

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