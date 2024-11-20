Ahmetlerliler Münih’te buluştu

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UŞAK ili Eşme ilçesine bağlı Ahmetler köyünün Avrupa ülkelerine göç eden fertleri, Almanya’nın Münih kentinde bir araya geldi. Avrupalı Ahmetlerliler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte aynı zamanda derneğin 21’inci kuruluş yıl dönümü de kutlandı. Dernek Başkanı Baki Dulay, derneği 2003 yılında kurmalarına rağmen Ahmetlerlilerin Avrupa macerasının 1960’lı yılların başından itibaren başladığını söyledi.

Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan iş gücü göçü anlaşmasıyla Ahmetler’den yoğun bir göç yaşanmaya başladığını belirten Dulay, “Bu süreçte Münih önemli bir rol oynamıştır. Zira hemşerilerimizin büyük kısmının ilk durağı Münih olmuştur” dedi. Dulay, “Bugün yalnızca geçmişimizi değil, gelecekte gerçekleştireceğimiz projeleri de kutluyoruz. Eğitim, çevre koruma ve gençlere yönelik çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Münih Konsolosu Murat Kemaloğlu, FDP temsilcisi ve Liberale Vielfalt Bayern e.V. Bölge Başkanı Nilgün Stauch, Liberale Vielfalt Bayern e.V. Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Rippmannsberger Dinçer VE CSU temsilcisi Serdar Duran’ın da katıldığı etkinlik Ahmetler’in tarihine ışık tutan bir panelle başladı. Münih Konsolosu Murat Kemaloğlu, şunları söyledi: “Ahmetlerliler Derneği, yalnızca hemşerilerinin değil, toplumun her kesiminin dayanışma ve birlik içinde hareket etmesine öncülük eden bir yapı. Bu tür kuruluşların başarısı hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Ayrıca vatandaşlarımızın politikada da sesini duyurması çok önemli. Seçimlerde oy kullanarak bu hakkınızı mutlaka değerlendirin ve farkındalık yaratın. Politik süreçlere katılım hem bireysel haklarınızı savunmak hem de toplumumuzun geleceğine katkı sağlamak adına büyük bir önem taşıyor. Siyasi süreçlerde görünür olmak, toplumun güçlü ve etkili bir parçası olduğunuzu göstermek demektir. Bu, sadece bir hak değil aynı zamanda bir sorumluluktur.” Etkinlikte yerel sanatçılar sahne alırken, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardım kampanyaları hakkında da katılımcılara bilgi verildi.