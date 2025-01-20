Ahmet Günaydın ile Yeniden Refah Avrupa toplantısı

İskender GÜNGÖR / KÖLN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 11:29
Türkiye siyasetinde son yıllarda istikrarlı tırmanışını sürdüren Yeniden Refah Partisi Avrupa başkanlığına getirdiği Ahmet Günaydın ile ilk toplantısını Köln yakınlarındaki Mülheim an der Ruhr kentinde yaptı.
AVRUPA ülkelerinde görev yapan Yeniden Refah Partisi
bölge ve teşkilat başkanlarının yeni başkan Ahmet Günaydın
’la tanışma toplantısına 60 idareci katıldı. Yeniden Refah Partisi Avrupa Teşkilatlanma Başkanı Fatih Günaydın yeni başkana, yaklaşık 4-5 yıldır yapılandıkları Avrupa’daki faaliyetlerini ve son durumu değerlendiren bir brifing verdi. Yeni başkan Ahmet Günaydın yaptığı selamlama konuşmasında, “Partinin Avrupa’ya getirilişinden bugüne kadar emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ederim. Genç ve tecrübeli bir ekibimiz var. İnşallah en kısa zamanda Avrupa’nın tüm ülkelerinde teşkilatlanarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Avrupa’da sağlık sektöründe şirketleri olan bir iş insanı olan Ahmet Günaydın, Türkiye’de Refah ve Saadet Partisi gençlik kollarında görev aldı. Avrupalı Demokratlar Birliği’nin (UID) önceki döneminde de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.