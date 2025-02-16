Ahmet Arpad’dan ‘İstanbul ve İnsanları’ fotoğraf sergisi

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1968 yılından beri Almanya’da yaşayan, ancak ana vatan Türkiye’den ve doğduğu, çocukluk ve gençliğinin bir bölümünü geçirdiği İstanbul’dan hiç kopmayan çevirmen, gazeteci ve fotoğraf sevdalısı Ahmet Arpad, Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart yakınlarındaki Winnenden kentinde fotoğraf sergisi açtı. Roma, Bizans, Yunan, Osmanlı ve Türk kültür ve mimarisinin ‘görünen yüzü’ olan İstanbul’dan insan görüntüleri içeren ve Stuttgart’a 20 km. mesafedeki Winnenden Halk Yüksek Okulu’nda (Volkshochschule) açılan ‘İstanbul ve İnsanları’ temalı fotoğraf sergisi 11 Mart’a kadar açık ziyaret edilebilecek. Sergide, 2 bin 700 yılı aşkın bir tarihi olan dünya kenti İstanbul’daki çiçek satan kadından ayakkabı boyacısına, hayvansever insanlardan sokak müzisyenlerine kadar farklı insan manzaraları içeren fotoğraflar yer alıyor. Sergi pazartesi ve cuma günleri 08.00-20.00, cumartesi günleri de 08.00-14.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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AHMET ARPAD KİMDİR?

Ahmet Arpad, 1942 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokuldan sonra İstanbul’daki Alman ve Avusturya Lisesi’nde okudu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1968 yılında Almanya’ya gelen Arpad çevirmen, gazeteci ve serbest fotoğraf sanatçısı olarak yaşamını sürdürmekte. Ünlü Alman ve Avusturyalı yazarlardan Hermann Hesse, Heinrich Böll, Alfred Döblin, Johann Wolfgang von Goethe, Stefan Zweig, Gerhart Hauptmann, Thomas Bernhard, Johannes M. Simmel ve Anna Seghers başta olmak üzere birçok yazarın eserlerini Türkçeye çevirdi. Alman yazarların roman, anı, öykü ve tiyatro dalında yazdıkları 70’in üzerinde eseri Türkçeye ve Türk okuyuculara kazandırdığı için 2012 yılında, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Goethe Enstitüsü ve S. Fischer Vakfı’nın ortaklaşa verdiği ‘Tarabya Ödülü’ne layık görüldü.