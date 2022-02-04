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Ahmet amcanın ‘imdat’ çağrısına Türkiye yetişti

#Almanya #Karaciğer Hastası#Ahmet Demiray
Ahmet amcanın ‘imdat’ çağrısına Türkiye yetişti

Almanya’nın Kassel kentinde yeterli sağlık hizmeti alamayan karaciğer hastası Ahmet Demiray, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Türkiye’ye gönderildi.

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ALMANYA’da yaşayan Ahmet Demiray, karaciğerinde tümör tespit edilmesinin ardından yeterli sağlık hizmeti alamayınca çareyi Türkiye’den destek istemekte buldu. Ahmet Demiray’ın Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’na nakil için başvuruda bulunmasından bekleyişi uzun sürmedi. Demiray, başvurusundan yalnızca 2 gün sonra ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi.

“ALLAH’IM DEVLETİMİZE GÜÇ KUVVET VERSİN”
Kassel havaalanında ambulans uçağa binmeden önce açıklama yapan Ahmet Demiray, “Cumhurbaşkanımızdan ve bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Allah’ım devletimize güç kuvvet versin. Beni bunlardan kurtardı, çok teşekkür ederim” dedi.

AMBULANS UÇAK SEVK EDİLDİ
Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, alınan talebin Türkiye’ye iletilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın 2 gün içinde ambulans uçak sevk ettiğini belirtti. Türkiye’nin uçak ile hasta sevkinin yeni bir örnek olmadığını ifade eden Başkonsolos Tunçer, “Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerde yaşayan ve sağlık problemi yaşayan vatandaşlarına hep el uzattı. İnşallah Ahmet Demiray amcamızın tedavisi olumlu olur, şifa bulur” açıklamasında bulundu. Uluslararası Demokratlar Birliği Hessen Bölge Başkanı Erkan Arslan ise “Verilen bu hizmet Türkiye dışında yaşayan Türklere büyük bir moral sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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#Almanya#Karaciğer Hastası#Ahmet Demiray

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