Ahmed Kutucu'ya İtalya'dan talip var
Sassuolo, Schalke forması giyen Ahmed Kutucu için temasa geçti.
İtalya Serie A'da 2. haftayı 4-1'lik Spezia galibiyetiyle kapatan Sassuolo, gözünü transfere çevirdi. 33 yaşındaki forvet Francesco Caputo yanına bir takviye arayan yeşil-siyahlı ekip, Ahmed Kutucu'yu listesine aldı.
İtalyan ekibi 20 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ahmed Kutucu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 25 maçta 3 gol 3 asistlik performans göstermişti.
Kadrosunda Mert Müldür'ü bulunduran Sassuolo geçtiğimiz haftalarda Kaan Ayhan'ı da kadrosuna katmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle