MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAhmed Kutucu'ya İtalya'dan talip var
GeriAvrupa Ahmed Kutucu'ya İtalya'dan talip var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Ahmed Kutucu'ya İtalya'dan talip var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmed Kutucu'ya İtalya'dan talip var
Abone Olgoogle-news

Sassuolo, Schalke forması giyen Ahmed Kutucu için temasa geçti.

İtalya Serie A'da 2. haftayı 4-1'lik Spezia galibiyetiyle kapatan Sassuolo, gözünü transfere çevirdi. 33 yaşındaki forvet Francesco Caputo yanına bir takviye arayan yeşil-siyahlı ekip, Ahmed Kutucu'yu listesine aldı.

İtalyan ekibi 20 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ahmed Kutucu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 25 maçta 3 gol 3 asistlik performans göstermişti.

Kadrosunda Mert Müldür'ü bulunduran Sassuolo geçtiğimiz haftalarda Kaan Ayhan'ı da kadrosuna katmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle