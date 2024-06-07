AHK, 30. yılını İstanbul’da kutladı

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1994 yılından bu yana Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayan ve uluslararası bağlantılarıyla bu sürece destek veren Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), 30. yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Davetin açılışında konuşan AHK Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ersoy, şunları söyledi: “AHK Türkiye olarak, Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu ilişkiler sayesinde sayısız başarıya imza attık. Birlikte, iyi ve kötü günlerde yan yana durduk, çünkü gücümüz, hepimizin ortak gücüdür. Biz, her zaman üyelerimiz arasındaki iş birliğini ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi misyon edindik. Üyelerimizin çeşitli sektörlerden gelmesi ve gösterdikleri bağlılık, bizi güçlü ve dinamik bir topluluk yapmaktadır. Bu gece, uzun yıllar boyunca emek vererek oluşturduğumuz iş birliği ağımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor ve bu özel anı hep birlikte paylaşmaktan gurur duyuyoruz.”

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‘EN BÜYÜK İKİLİ ODA’

AHK Türkiye Genel Sekreteri Burkhardt Helleman da şöyle konuştu: “Mayıs ayından bu yana AHK Türkiye adına Genel Sekreterlik görevi yürütmek benim için büyük bir onurdur. Bugün siz değerli üyelerimizle tanışmayı ve gelecekte sizlerle birlikte Alman-Türk ekonomik ilişkilerini geliştirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca, ekonomik ilişkilerimizin ötesinde birbirimizi daha iyi tanımayı ve iki ülkenin insanları olarak birlikte büyümeyi hedefliyorum. Bu yıl sadece bir kutlama değil, aynı zamanda 30 yıllık başarılı çalışmaların onurlandırılması için bir fırsattır. AHK Türkiye, yaklaşık 1200 üyesiyle Türkiye’nin en büyük ikili odasıdır. Çok aktif bir yönetim kuruluna sahiptir ve ayda yaklaşık 10 üye odaklı etkinlik düzenlemektedir. Bir oda ancak üye katılımı ile gelişebilir. Sizi gelecekte de bizimle ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi paylaşmaya davet ediyorum.”

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VAZGEÇİLMEZ ÇALIŞMALAR YAPILDI

Başkonsolos Johannes Regenbrecht ise 1200’e yakın Türk ve Alman şirketini temsil eden AHK’nın ticari alışverişi ve yatırımı teşvik etme konusunda vazgeçilmez çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Regenbrecht, “İki ülke arasındaki ticaret hacminin 60 milyar Euro’ya doğru ilerlemesi ve şirketlerin partner ülkeye yatırım yapma konusundaki ilgisinin giderek artması esasen Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası sayesindedir” dedi.