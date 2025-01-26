‘Ahde Vefa Günü’ne büyük katılım

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SELİMİYE Camii din görevlisi Eray Keşkekoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen Ahde Vefa etkinliği için cami olarak kullanılan bölümü ağırlıklı kadınlardan oluşan katılımla doldu. Botfeld İlim İrfan Camii din görevlisi Mehmet Kemal Balcılar’ın Kuran tilavetiyle başlayan etkinlik konuşmalarla devam etti. İlk olarak büyük çoğunluğu başkanlık olmak üzere, 17 sene cami yönetiminde bulunan Günay Çınar söz alarak “Bu bir bayrak yarışıdır. Büyüklerden biz devraldık, şimdi de görevi başarıyla sürdüreceklerine yürekten inandığım gençlere bıraktık. Az da olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Geceyi düzenlere, emeği geçenlare teşekkür ederim” dedi.





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‘AHDE VEFA GELENEĞİMİZDE VAR’

Ahde Vefa gecesinin düzenlenmesinde ve ağırlıklı olarak da sinevizyon gösterisinin hazırlanmasında büyük emek veren başkan yardımcısı Ayfer Barlak da söz alarak “Ahde Vefa bizim geleneğimizde olan, bizlerin de bu geleneği sürdürmek durumunda olduğumuz, toplumuzun güzel bir hasletidir. Altmış yıldan beri burada yaşayan bir toplumuz. Şöyle baktığımda ne yazık ki ilk kuşaktan çok az sayıda büyüklerimiz kalmış. Aramızdan ayrılanların fotoğraflarını temin için yaptığım çalışmalarda gördümki bazı isimleri unutmuşuz gibi. Gidenlerin unutulmamaları için bu tür etkinliklerle onları yad etmemiz gerektiğinden hareketle bu toplantıyı düzenledik. Bu güne kadar aile bireyleri gibi yaşadığımız Lehrte’de hemen herkesin birbirine emeği geçmiştir. Gidenler arasında hepimize olumlu anlamda dokunuşlar yapan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Yılmaz Güner’i ve tüm gidenleri rahmetle anıyorum, katıldığınız için de sizlere teşekkür ediyorum.”

‘VEFA SADECE TEŞEKKÜR DEĞİLDİR’

Selimiye Camii Başkanı Haşim Altunöz “Genç bir kadroyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugüne kadar bu camiye çok hizmetler yapılmış, ne yazık ki de birçokları da aramızdan ayrılmışlardır. Ruhları şad olsun. Düzenlediğimiz ‘Ahde Vefa’ bir emeğin, bir hatıranın gereğini yerine getirmek anlamındadır. 60 yıl önce Almanya’ya gelen büyüklerimiz, Almanya’nın kalkınmasına katkı sundukları gibi, ülkemize de büyük hizmetleri olmuştur. Bu emekleri, hizmetleri unutmak değil, sürekli anmak bizim sahip olduğumuz geleneklerden birisidir. Bu gayeyle düzenlediğimiz etkinliğimize emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim.”

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SİNEVİZYON GÖSTERİSİ

Ahde Vefa etkinliği, şimdiye kadar Lehrte’de yaşamış ve ebediyete intikal etmiş olanların fotoğlarından oluşan sinevizyon gösterisiyle devam etti. Sinevizyon gösterim sırasında akrabalarını görenlerden büyük çoğunluğu duygusal anlar yaşadığı gözlendi. Birinci kuşaktan etkinlikte hazır bulanan Esri Akdaş, Mehmet Karakaya, Hüseyin Özdemir, Ömer Arslangeçiner, Hüseyin Kelloğlu adına oğlu Dündar Kelloğlu’ya teşekkür plaketi verildi. Lehrte Selimiye Camii İlahi Çocuk Korosu’ndan bir grubun ilahiler okumasıyla din görevlisi Eray Keşkekoğlu’nun duası ve sonrasında çay eşliğinde kandil simiti ikramı yapıldı.

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