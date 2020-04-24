Ağzınızı tatlandırın ama dozunu kaçırmayın

“ATALARIMIZIN meşhur bir lafı var; ‘Her şeyin azı karar, ortası yarar, çoğu zarar’. Sahura kalkan bir kişi günün büyük bölümünde aç kalacak. Enerjiye ihtiyacı olacak. Sahurunu yaptıktan sonra üzerine bir veya iki dilim baklavayı ağzına atabilir. Aynı şekilde iftarını açmış, yemeğini yemiş ve üzerinden de iki saat geçmişse, ağzını tatlandırmak amacıyla bir iki dilim tatlı ağzına atabilir. Böylece kaybettiği enerjisini yeniden kazanır. Yani, Ramazan’da baklavayla ağzınızı tatlandırın. Ama dozunu da kaçırmadan.” ‘HER AŞAMASI ÖNEMLİ’

“Çok küçük yaşta başladım bu işte çalışmaya. İlk zamanlarda ustalarımın yanında çıraklık yaparken baklava açılan mermerlere boyum yetişmiyordu. Baklavanın her aşaması önemli ve sevgiyle açmak lazım. Bir aşama doğru yapılmazsa, baklava yenmez. Yufkalarınızı kalın açmayacaksınız, şerbetinizin yoğunluğuna dikkat edeceksiniz, fırından erken çıkarırsanız hamur, geç çıkarırsanız yanar. Demek istediğim, baklava sevgi ve ciddiyetle açılır.”

Türk Mahallesi Kreuzberg’de bulunan Antep Baklava Şengüloğlu İşletme Sahibi Murat Boyracı ise Ramazan ayı boyunca baklavasından tulumbasına, kadayıfından güllacına ve yaş pastadan sütlü tatlılara kadar onlarca ürünü hazırlayacaklarını söyledi. Boyraca, “Virüs nedeniyle bu yıl Ramazan buruk geçecek. Ancak biz, baklavamız, yaş pastamız ve süt tatlılarımızla ağızları tatlandıracağız” dedi.