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Avrupa
BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 23.10.2020 - 16:55 | Son Güncelleme:

‘Ağır suçlu mülteciler sınır edilsin!’

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‘Ağır suçlu mülteciler sınır edilsin!’
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Almanya’nın Dresden kentinde Suriyeli bir mültecinin iki kişiyi bıçaklaması üzerine, ağır suç işleyen ve tehlikeli mültecilerin sınır dışı edilmesi tartışması yeniden alevlendi.

SALDIRININ meydana geldiği Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Roland Wöller, ağır suçlu ve tehlikeli mültecilerin sınır dışı edilemez kapsamından çıkarılmasını istedi. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da, ülkede cinayet işleyen insanların koruma bekleyemeyeceğini söyledi ve sınır dışı talebine destek verdi.

DIŞİŞLERİ FARKLI GÖRÜŞTE
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer da, koruma altındaki mültecilerin sınır dışı edilemeyeceği yasasının gözden geçirilmesinden yana olduğunu söyledi. Seehofer, ağır suç işleyenlerin Suriye’de huzurlu bölgelere gönderilmesini çok istediğini, ancak Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda farklı görüşte olduğunu belirtti.

 

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