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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 28.09.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Ağaca çarparak durabildi!.. 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

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Ağaca çarparak durabildi!.. 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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Osnabrück yakınlarındaki Lienen ve Lengerich’de bir kadın sürücü yarım saat içinde peş peşe 5 kaza yaptı, bir kişinin ölümüne, kendisi de dahil dört kişinin de yaralanmasına yol açtı. Üç yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, sürücü hakkında cinayetten soruşturma başlattı.

Akli dengesi bozuk olduğu için tedavi gören 44 yaşındaki sürücünün çarptığı 47 yaşındaki bisikletli yaşamını yitirdi. Kendisi dahil 63 ve 64 yaşındaki yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Çarptığı 72 yaşındaki yayanın ise hafif yaralandığı kaydedildi. Kazalarla ilgili açıklama yapan cinayet masası şefi, “İlk belirlemelere göre 44 yaşındaki sürücünün psikolojik sorunları var. Uzun yıllardır tedavi görüyor” dedi. Kazaların neden olduğuyla ilgili ise inceleme ve soruşturma sürüyor. Kadın sürücü, ölümüne yol açtığı bisikletliye çarptıktan sonra bir ağaca çarparak durabildi. Çarpma sonucu ağır yaralandı.

 

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