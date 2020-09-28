Ağaca çarparak durabildi!.. 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Akli dengesi bozuk olduğu için tedavi gören 44 yaşındaki sürücünün çarptığı 47 yaşındaki bisikletli yaşamını yitirdi. Kendisi dahil 63 ve 64 yaşındaki yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Çarptığı 72 yaşındaki yayanın ise hafif yaralandığı kaydedildi. Kazalarla ilgili açıklama yapan cinayet masası şefi, “İlk belirlemelere göre 44 yaşındaki sürücünün psikolojik sorunları var. Uzun yıllardır tedavi görüyor” dedi. Kazaların neden olduğuyla ilgili ise inceleme ve soruşturma sürüyor. Kadın sürücü, ölümüne yol açtığı bisikletliye çarptıktan sonra bir ağaca çarparak durabildi. Çarpma sonucu ağır yaralandı.