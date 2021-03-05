Afganistanlı Ibrahimovic Avrupa kulüplerinin radarında

Kuzey Avrupa’da etkileyici hücum oyuncuları yetişmeye devam ediyor. O futbolculardan sonuncusu, Afgan kökenli bir aileye mensup Wahid Faghir. Danimarka / Velje doğumlu Faghir, futbola doğup büyüdüğü kentin takımı Velje Boldklub’da başlamış.

2019 yılında, küçük yaşına rağmen 19 yaş kategorisinde oynadığı oyun, kulüp yönetiminin dikkatini çekince; Wahid 1 yıl sonra profesyonel sözleşmeyi imzalamış. Bu yıl, Danimarka Süper Ligi’nde oynadığı futbol; Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor. Wahid için Afganistanlı Zlatan Ibrahimovic benzetmesinde de bulunuyorlar. UEFA LİSTESİNE GİRDİ

Tam adı Wahidullah Faghir olan futbolcu, 2021 yılı için UEFA’nın geleceği parlak 50 futbolcu listesine girdi. Buna ek olarak, Danimarka Süper Ligi’nde bu yıl 21 maça çıkıp 5 gol, 2 asist yapması; futbolcuyu Kuzey Avrupa özelinde bilinir hale getirdi. Velje taraftarı, Wahid için “Afgan Ibrahimovic” diyor. HAYALİNDEKİ TAKIMI AÇIKLADI

Danimarka futbolunun en üst liginde oynayan Wahid için teklifte bulunan çok sayıda kulüp var. Bu ekiplerin ilki Leicester City. İngiliz ekibi, Wahid’in profesyonel sözleşme imzaladığı gün Velje’ye 1 milyon Pound teklif etti. Kulüp ise, henüz 17 yaşındaki futbolcunun ilerleyen süreçte daha fazla değerleneceğini düşünüp bu teklifi reddetti. İtalyan Calcio Mercato’nun haberine göre, bir gün Real Madrid’de forma giymek istediğini dile getiren Wahid, “Sanırım 1 veya 2 yıl içinde denizaşırı ülkelere gideceğim. Real Madrid’de oynamayı çok isterim. Çocukluk hayalim.” dedi.

Wahid’i aktif olarak takip eden kulüplerin arasında Wolverhampton, Ajax, Leicester City ve bazı İtalyan kulüplerinin olduğu söyleniyor.