Afganistan’dan kaçtı, tren kazasında öldü

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Almanya’nın Münih kenti yakınlarındaki Schaeftlarn bölgesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki kişinin, Afganlı mülteci Mustafa M. olduğu ortaya çıktı. Afganlı gencin 2018 yılında Almanya’ya gelerek iltica başvurusu yaptığı ve geçici olarak Wolfratshausen’deki mülteci yurdunda kaldığı belirtildi.
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MÜLTECİ yurdunun yöneticisi İnes Lobenstein, Bild’e yaptığı açıklamada, “Mülteci yurduna gelenlerle belli süre sonra vedalaşmayı kanıksadık. Ancak ölüm nedeniyle bu şekilde vedalaşma çok acı. Bir gencin yaşamının bu şekilde son bulmasından dolayı derinden etkilendik ve çok üzüldük” dedi. Bilirkişi heyetinden oluşan uzmanlar gün boyunca kazanın nedenini araştırdı. İlk bilgilere göre kazanın bir makinist hatasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Henüz kesinleşmemiş rapora göre, makinistlerden biri durması gereken yerde kırmızı sinyali es geçerek yola devam etti ve kafa kafaya çarpışmaya neden oldu. Ayrıca trenlerde olan otomatik acil durum freninin makinist tarafından devre dışı bırakıldığı da iddialar arasında.
VİRAJDA ÇARPIŞTILAR Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, yapılan ilk incelemeden sonra teknik hata belirtisi olmadığını açıkladı. Yedi numaralı hat üzerinde meydana gelen kazada trenlerden birinin duraktan çıktığı, diğerinin ise durağa yaklaştığı belirtildi. Toplam 95 yolcunun bulunduğu iki trenin virajda çarpıştığı kaydedildi. Görgü tanıkları istasyondan çıkan trenlerin çarpışmadan önce frene bastığı ancak viraj olduğu için geç fark edildiğini belirtti. Her iki makinistin de ağır yaralı olduğu için ifadelerinin alınamadığı belirtildi.