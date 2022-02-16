Afganistan’dan kaçtı, tren kazasında öldü

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MÜLTECİ yurdunun yöneticisi İnes Lobenstein, Bild’e yaptığı açıklamada, “Mülteci yurduna gelenlerle belli süre sonra vedalaşmayı kanıksadık. Ancak ölüm nedeniyle bu şekilde vedalaşma çok acı. Bir gencin yaşamının bu şekilde son bulmasından dolayı derinden etkilendik ve çok üzüldük” dedi. Bilirkişi heyetinden oluşan uzmanlar gün boyunca kazanın nedenini araştırdı. İlk bilgilere göre kazanın bir makinist hatasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Henüz kesinleşmemiş rapora göre, makinistlerden biri durması gereken yerde kırmızı sinyali es geçerek yola devam etti ve kafa kafaya çarpışmaya neden oldu. Ayrıca trenlerde olan otomatik acil durum freninin makinist tarafından devre dışı bırakıldığı da iddialar arasında.