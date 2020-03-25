Afganistan’daki asker sayısını düşürüyor

ALMANYA’nın ülkede görevli askerlerin yaklaşık beşte birini geri çağırması bekleniliyor. Federal Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, “2020 yılının temmuz ayının ortalarında askerlerin yüzde 18’inin geri çekilmesi planlanıyor. Bu plana Afganistan’da asker bulunduran ‘Koalisyon Güçleri’ ülkelerin tümü de onay verdi” dedi. Almanya, askerlerinin bir bölümünü çağırmasına rağmen Afganistan’ın kuzeyinde üstlendiği sorumluluğunu ise sürdürecek. Almanya, ‘Koalisyon Güçleri’ne bin 300 askerle destek veriyor.

Öte yandan Afganistan’da bulunan ‘Koalisyon Güçleri’ne mensup dört askerde koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle Alman askerlerinin koruma önlemleri altında sorumluluklarını yerine getirdikleri daha önce Federal Savunma Bakanlığı açıklamıştı. Savunma bakanlığı sözcüsü, “Normal şartlarda bile yayılmasının önlenmesi çok zor olan bu virüsü askerlerin görev alanında önlemek çok kolay değil” demişti. Virüs nedeniyle NATO bünyesinde farklı ülkelerde görev yapan çok sayıda ülkelere mensup yaklaşık bin 500 sivil görevli memleketlerine geri dönmüşlerdi.