‘Afganistan’a sınır dışına devam’

ALMANYA’da yayınlanan günlük gazetelerden Bild’e bir demeç veren Kurz, “Afganistan’ın sorunlarını 2015 yılında olduğu gibi Almanya ve Avusturya’nın tekrar on binlerce sığınmacıyı almakla çözemeyiz. Sorunu olduğu yerde çözmeye çalışmalıyız” dedi. İnsanların Almanya, Avusturya ve İsveç gibi ülkelere gelmeleri yerine Türkiye ve Pakistan gibi komşu ülkelerde kalmalarının daha doğru olacağını belirten Kurz, şunları söyledi: “İltica hakkı politik ve dinsel nedenlerle takibata uğrayanlara verilen bir haktır. Hiçbir zaman bir ülkeden veya bölgeden insanların Avrupa’ya yerleşmek için yollara düşeceği düşünülmemiştir. Bu hakkı tanıyanların aklının ucundan bile geçmemiştir böyle bir şey. Fransa’da, Belçika’da ve Avusturya’da sığınmacılar tarafından girişilen şiddet eylemleri sistematik olarak arttı. Biz Afganistan’a sınır dışı etmeyi sürdüreceğiz.”

61 BİN SIĞINMACI

Batılı askeri birliklerin Afganistan’dan çekilmesinden endişe duyduğunu ifade eden Kurz, küçük bir ülke olan Avusturya’nın askeri olarak diğer ülkeler gibi büyük imkanlara sahip olmaması nedeniyle “Başka ülkelere akıl vermek istemiyorum” dedi.

Resmi verilere göre 2021 yılının ilk 6 ayında Almanya’ya 61 bin 347 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu açıklandı. Başvuru yapanların 27 bin 132’sinin Suriyeli, 8 bin 498’inin Afgan ve 5 bin 86’sının Iraklı olduğu belirtildi. Sığınmacıların 24 bin 622’sinin İtalya üzerinden Almanya’ya geldiğinin saptandığı açıklandı.