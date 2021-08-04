Afganistan’a sınır dışı geçici olarak durduruldu

AFGANİSTAN hükümetinin işlemlerin yapılmasında zorluk yaşanacağı yönünde bilgi vermesi üzerine Bavyeralı yetkililerin özel olarak planlanan sınır dışı seferini iptal ettiği açıklandı. Daha önceki dönemlerde Almanya’nın çeşitli kesimlerinden Afganistan’a düzenlenen özel sınır dışı seferlerinin önümüzdeki günlerde yeniden sürdürülmesinin beklendiği belirtildi.

Almanya’da çeşitli yardım kuruluşları, suç işlemiş olsalar bile insanların Afganistan gibi kendilerini işkence, hatta ölüm bekleyen ülkelere sınır dışı edilmelerine tepki gösteriyor. Böyle bir tutumun insani olmadığı vurgulanırken, Avrupa’nın temel değerleriyle de bağdaşmadığına dikkat çekiliyor.

‘CEZALARINI ALMANYA’DA ÇEKSİNLER’

Almanya’daki köklü partiler arasında da Afganistan’a sınır dışı konusunda ciddi görüş ayrılığı yaşanıyor. CDU ile CSU geçerli yasalara riayet etmeyip suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edilmesini savunuyor. Kardeş partiler, sığınma hakkının istismar edilmesine kesinlikle göz yumulmaması gerektiğini söylüyor. CSU’lu Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Irak’a da başka ülkelere de sınır dışının sürdürüleceğini açıkladı. FDP ile AfD de sığınma hakkını istismar edenlerin ve suç işleyenlerin sınır dışı edilmelerine tam destek verdi.

Yeşiller, SPD ve Sol Parti ise suç işlemiş olsalar bile sığınmacıların Afganistan, Suriye ve Irak gibi ülkelere sınır dışı edilmemelerine karşı çıkıyor. Herkes gibi, suç işleyen sığınmacıların da cezalarını Almanya’da çekmelerini de öneriyor.