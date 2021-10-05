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HABERLERAvrupa Haberleri

Afganistan görevi 17 milyara mal oldu

#Afganistan#Pentagon#ABD
Afganistan görevi 17 milyara mal oldu

ABD’de ikiz kulelere ve Pentagon’a yönelik terör saldırısından sonra birçok Batı ülkesi terörle mücadele kapsamında Afganistan’a asker göndermişti. Ancak 20 yıl sonra Batı ittifakının askerlerini çekmesiyle Afganistan yönetimi Taliban’a teslim oldu.

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2001 yılından bu yana Afganistan’da asker bulunduran Alman ordusunun bu görevinin Alman devletine maliyetinin 17.3 milyar eurodan fazla olduğu acıklandı. Afganistan operasyonunun maliyeti, FDP’nin konuyla ilgili soru önergesine verilen yanıtta ortaya çıktı. Masrafların çoğunluğu dogrudan ordunun harcamalarına giderken, geri kalan kısmı ise Afganistan’ın kalkınması ve idari ve bürokratik işlemler için harcandı. 2001-2021 yılları arasında Afganistan’daki ordu için 12.3 milyar euro harcanırken, Almanya Dışişleri Bakanlığı personel ve kırtasiye gibi sabit giderler için 2.48 milyar euro, Alman Kalkınma Bakanlığı da Afganistan’ın kalkınmasına destek amaçlı için 2.46 milar euro harcama yaptı. Ancak Almanya dış istihbarat servisi BND’nin harcamaları ise gizli tutuldu. Hükümetin soru önergesine verdiği yanıtta, BND için yapılan harcamaların açıklanması durumunda bunun istihbaratın faaliyetlerininin ortaya çıkmasına neden olacağı belirtildi.

 

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#Afganistan#Pentagon#ABD