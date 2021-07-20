Afet bölgesinde korona tehlikesi

SEL felaketinden en fazla etkilenen Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland-Pfalz eyaletlerinde özel aşı aksiyonu başlatıldığını duyuran bölge sağlık daireleri, barınaklarda kalan afetzedeleri en kısa zamanda aşı olmaya çağırdı. Diğer yandan afet bölgesinde maske takan insan sayısının az olduğuna dikkati çeken uzmanlar, koronavirüsten korunmak için önceki kurallara burada da uyulmasını istedi. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 166’ya çıktığı duyuruldu. Afet kriz yönetiminden verilen bilgiye göre Rheinland-Pfalz eyaletinde toplam 117, Kuzey Ren Vestfalya’da 47, Bavyera’da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 750 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yüzlerce insanın halen kayıp olduğu, telefon hatlarının çalışmamasından dolayı çok sayıda kişiye ulaşılamadığı kaydedildi. Diğer yandan vatandaşları benzer doğal afetlere karşı daha iyi uyarabilmek için yıllar önce iptal edilen eski sirenli uyarı sistemine geri dönülmesi istendi. Dijital olarak uygulamaya konulan erken uyarı sistemlerinin beklenen işlevi yerine getiremediğini belirten Federal İtfaiye Birliği, özellikle yaşlılar için eski sistemin yararlı olacağını açıkladı. 2 MİLYAR EUROLUK HASAR

Sel felaketi nedeniyle kullanılmaz hale gelen tren rayları, cadde ve köprülerin yeniden inşası için 2 milyar euroya ihtiyaç olduğu bildirildi. Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından yaptırılan analize göre sadece tren yolları altyapısında 1.3 milyar euroluk hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen ulaşım sistemlerinin en kısa zamanda onarılarak devreye sokulacağını belirten bakanlık yetkilileri, bunun için eyaletler bazında çalışma gruplarının oluşturulduğunu duyurdu. Genel hasarın hangi boyutta olduğunun henüz kestirilemediğine dikkati çeken uzmanlar ise altyapı düzeltme çalışmalarının yıllar alabileceğini söylüyor.