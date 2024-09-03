AfD’yle Thüringen’de koalisyon düğümü

Haberin Devamı

CDU Thüringen Teşkilatı Eyalet yönetim kurulu, CDU teşkilat lideri Mario Voigt ve CDU Genel Sekreteri Christian Herrgott’u, Sahra Wagenknecht ittifakı ve SPD ile görüşmeler yapması için yetkilendirdi. Bu görüşmelerin ne koalisyon ne de ön görüşme niteliğinde olmadığı vurgulandı. Seçim öncesinden de sıkça tartışılan CDU, BSW ve SPD koalisyonu, toplam 44 sandalye alabiliyor ve bununla hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamıyor. Ancak yine de iki partiyle on görüşme yapacak olan CDU Teşkilat Genel Sekreteri Herrgott bu sürecin “uzun ve yoğun bir süreç” olacağını belirtirken, CDU’nun AfD veya Sol Parti ile iş birliği yapmama kararının hâlâ geçerli olduğunu ifade etti. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, AfD ve Sol Parti ile iş birliği yapmama kararını sürdürdüğünü, ancak bu konunun Saksonya ve Thüringen eyalet teşkilatlarının sorumluluğunda olduğunu ifade etmişti. Thüringen CDU yönetim kurulu, Voigt’un yeniden grup başkanlığına aday olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı. Milletvekili Andreas Bühl’un ise Parlamento İşleri Yöneticisi olarak aday gösterilmesi planlanıyor. CDU’nun başbakan adayı Mario Voigt, pazar günü yapılan seçimde AfD’nin adayı Bjorn Höcke’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Haberin Devamı





THÜRINGEN AfD, CDU VE BSW İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Kuruluşundan bu yana ilk kez Thüringen’deki bir eyalet seçiminde zafer kazanan AfD olası bir hükümet kurma süreci için görüşmelere başlamak istiyor. AfD Genel Başkan Yardımcısı Torben Braga, eyalet yönetim kurulunun oy birliğiyle CDU ve BSW liderliklerini görüşmeye davet etme kararı aldığını söyledi. Amacın, “ortak bir iş birliği zemini olup olmadığını değerlendirmek” olduğunu belirtti. Hem CDU hem de BSW, AfD ile iş birliğini daha önce reddetmişti.

SPD, MUHALEFET YOLUNU KAPATMIYOR

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise, Thüringen’deki eyalet seçimlerinde yüzde 6.1 oy oranıyla zar zor yüzde beş barajını aştı. Parti muhalefette de kalabileceğinin sinyalini verdi. Eyalet Teşkilat Başkanı Georg Maier, SPD eyalet yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Biz Sosyal Demokratlar olarak değerlerimizi savunmalıyız” dedi. Georg Maier, muhalefette olmanın da bir seçenek olacağını kaydetti. Maier, CDU Eyalet Başkanı Voigt’tan bir SMS ile görüşme daveti aldığını da söyledi. Ancak bu görüşmenin bir ön görüşme değil, eyalet başkanları düzeyinde bir görüşme olacağını belirtti. CDU’nun ne önerdiğini duymak istediğini, ancak SPD’nin bu süreçte gerekli olup olmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.