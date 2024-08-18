×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

AfD’yle iş birliğinde kararlı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Sahra Wagenknecht#AVRUPADAN HABERLER
AfD’yle iş birliğinde kararlı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 12:13

BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, AfD’nin mantıklı olan önergelerini destekleyeceklerini ancak bunun ortaklık yapacakları anlamına gelmediğini söyledi.

Haberin Devamı

BİRLİK Sahra Wagenknecht (BSW) Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, AfD ile koalisyon oluşturmalarının kesinlikle söz konusu olmadığını ve olmayacağını vurgularken, günlük gazetelerden ‘FAZ’e (Frankfurter Allgemeine Zeitung) verdiği demecinde “içerik olarak doğru buldukları ve mantıklı olan AfD önergelerini destekleyecekleri’ yönündeki açıklamasının arkasında durduğunu söyledi. Ancak bu açıklamasının gelecek ay Saksonya, Thüringen ve Brandenburg’da yapılacak seçimlerden sonra AfD’yle ortaklık yapabilecekleri veya AfD’nin azınlık hükümeti kurmasına destek verecekleri anlamına gelmediğinin altını özellikle çizdi. AfD’nin her önerisine karşı çıkmakla o partiyi küçültmenin ve o partiye olan desteğin azaltılamayacağını belirten Wagenknecht, “Şimdiye kadar diğer partilerin hiçbiri AfD’yi dışlama stratejelerinde başarılı olamadı” dedi.
Eski Doğu Almanya’daki Sosyalist Birlik Partisi (SED) üyesi olan eski komünist Sahra Wagenknecht, “Almanya’ya ABD füzeleri konuşlandırılmasına, Ukrayna’ya silah gönderilmesine ve düzensiz göçe karşı olan partilerle iş birliğine hazırız” söyleminin geçerli olduğunu da vurguladı. Öte yandan Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de yapılacak seçimlere katılacak BWS ve sağ popülist AfD’li adaylar arasında SED üyesi eski komünistlerin bulunduğu da ortaya çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Sahra Wagenknecht#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!