AfD’yle iş birliğinde kararlı

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BİRLİK Sahra Wagenknecht (BSW) Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, AfD ile koalisyon oluşturmalarının kesinlikle söz konusu olmadığını ve olmayacağını vurgularken, günlük gazetelerden ‘FAZ’e (Frankfurter Allgemeine Zeitung) verdiği demecinde “içerik olarak doğru buldukları ve mantıklı olan AfD önergelerini destekleyecekleri’ yönündeki açıklamasının arkasında durduğunu söyledi. Ancak bu açıklamasının gelecek ay Saksonya, Thüringen ve Brandenburg’da yapılacak seçimlerden sonra AfD’yle ortaklık yapabilecekleri veya AfD’nin azınlık hükümeti kurmasına destek verecekleri anlamına gelmediğinin altını özellikle çizdi. AfD’nin her önerisine karşı çıkmakla o partiyi küçültmenin ve o partiye olan desteğin azaltılamayacağını belirten Wagenknecht, “Şimdiye kadar diğer partilerin hiçbiri AfD’yi dışlama stratejelerinde başarılı olamadı” dedi.

Eski Doğu Almanya’daki Sosyalist Birlik Partisi (SED) üyesi olan eski komünist Sahra Wagenknecht, “Almanya’ya ABD füzeleri konuşlandırılmasına, Ukrayna’ya silah gönderilmesine ve düzensiz göçe karşı olan partilerle iş birliğine hazırız” söyleminin geçerli olduğunu da vurguladı. Öte yandan Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de yapılacak seçimlere katılacak BWS ve sağ popülist AfD’li adaylar arasında SED üyesi eski komünistlerin bulunduğu da ortaya çıktı.