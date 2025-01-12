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AfD’ye yeni bir gençlik örgütü

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#ALMANYA#AFD#AVRUPADAN HABERLER
AfD’ye yeni bir gençlik örgütü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 18:36

SAĞ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) Saksonya’nın Riesa kentinde yapılan kurultayında partinin gençlik teşkilatı Genç Alternatif’in (JA) yerine bir yapılanmaya gidilmesi kararlaştırıldı.

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FEDERAL Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından “kesinleşmiş aşırı sağcı” statüsünde değerlendirilen ve faaliyetleri takip edilen JA’nın lağvedilerek yerine yeni bir örgütlenmeye gidilmesi delegelerden 2/3’ünden fazlasının oylarıyla kabul edildi. AfD yönetiminin önerisi olan bu değişikliğe bazı genç üyeler karşı çıksa da, partinin geleceği açısından bunun kaçınılmaz olduğu görüşü vurgulandı. Tüzükteki şu ana kadar geçerli maddeye göre, Genç Alternatif’in (JA) yöneticileri dışındakilerin parti üyesi olma zorunluğu bulunmadığı halde, yapılan değişiklikle bu uygulamaya da son verildi. Henüz ismi belirlenmeyen yeni örgütlenmenin yöneticilerine de üyelerine de AfD üyesi olma zorunluğu getirildi. AfD yönetiminin yeni gençlik örgütünün isminin Vatanperver Gençlik (PJ) olmasını önereceği de ileri sürüldü.

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#ALMANYA#AFD#AVRUPADAN HABERLER

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