AfD’ye yasak önergesi Meclis’te

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ALMANYA’da erken seçim hazırlığı yapılırken, AfD’nin anayasaya aykırı olduğunun Federal Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi için Federal Meclis’in dava açmasını içeren önerge dün Meclis Başkanı Baerbel Bas’a teslim edildi. Önergeye, Yeşiller’den 55, SPD’den 32, Sol Parti’den 18, CDU’dan 7 milletvekili imza attı. 1 milletvekilinin ise kim olduğu açıklanmadı. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından başta Thüringen olmak üzere bazı eyalet teşkilatları ‘kesinleşmiş aşırı sağcı’ olarak sınıflandırılan AfD’nin yasaklanmasıyla ilgili önergenin erken seçim nedeniyle Federal Meclis’te görüşülmesinin ve oylamaya sunulmasının beklenmediğine işaret edildi. Ayrıca Almanya’da parti yasağının kolay olmadığı hatırlatılarak, şu anda sürdürülecek yasaklama tartışmalarının AfD’nin işine yarayacağına da dikkat çekildi. Öte yandan Federal Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang’ın 23 Şubat’ta yapılacak erken seçimde CDU’dan milletvekili olmak istediğini açıklaması üzerine görevden alındığı için AfD ile ilgili hazırlanmakta olan ve bu yıl sonunda açıklanması planlanan raporun askıya alınacağı görüşü de ağırlık kazandı.

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ALMANYA’DA PARTİ YASAKLARI

Alman Anayasası’nın 23 Mayıs 1949 tarihinde kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde şimdiye kadar Federal Anayasa Mahkemesi’nin onayıyla iki parti kapatıldı. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin (NSDAP) uzantısı konumundaki Sosyalist İmparatorluk Partisi (SRP) 1952, Almanya Komünist Partisi (KPD) de 1956 yılında yasaklandı. SPD ile Yeşiller’in Gerhard Schröder başbakanlığında oluşturduğu koalisyon hükümeti döneminde, aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti’nin (NPD) yasaklanması için Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi, 30 Mart 2001’de ayrı ayrı Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Federal Anayasa Mahkemesi, NPD’nin yönetim kadrolarında Federal Anayasa Koruma Teşkilatı ile Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatları adına çalışan ‘köstebekler’ bulunduğu gerekçesiyle 18 Mart 2003’te başvuruları geri çevirdi. 8 Türk, bir Yunanlı ve bir Alman kadın polisin Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü teröristleri tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine NPD’nin yasaklanması için Eyaletler Meclisi, Federal Anayasa Mahkemesi’ne yeniden başvurdu. Ancak mahkeme bu başvuruyu da “NPD nasyonal sosyalist düşüncede olsa da özgürlükçü demokratik temel düzeni değiştirecek güce sahip değil” gerekçesiyle 2017 yılında geri çevirdi.