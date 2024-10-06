AfD’ye yasak başvurusuna karşı

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ALMANYA, Avusturya ve Hırvatistan’da yazılı ve dijital medyada ortaklıkları bulunan ‘Funke Medya Grubu’na bir demeç veren Gauck, AfD’ye yasak başvurusuyla ilgili planları destekleyip desteklemediği sorusuna, “Hayır, kesinlikle hayır” yanıtını verdi. 2012-2017 yıllarında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Gauck, “Böyle bir partinin yasaklanmaya layık olduğu hissi geliyor içimden. Açık topluma değer veren bir demokrat olarak böyle bir partiye devletin mali katkıda bulunması beni küplere bindiriyor. Ama politikada sadece hissetmek yetmez. Yasak davası açılınca bu partiye oy verenler devre dışı kalmayacak. Böyle bir tutum, öfke ve radikalleşmeyi daha da artıracaktır. Bu da politik açıdan daha çok zarar verici olacaktır. Böyle bir durum, AfD’ye oy veren insanların güvenini sarsacak ve bu insanlar devlete ‘düşman’ gözüyle bakacak” dedi.

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SCHOLZ: ‘GÜMDEMDE DEĞİL’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bazı milletvekillerinin AfD yasağına yönelik girişimleri üzerine “Böyle bir şey şu anda gündemde değil” açıklamasında bulunmuştu. Aynı zamanda Federal Anayasa Mahkemesi’nin aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti’nin (NPD) yasaklanmasıyla ilgili davaların olumsuz sonuçlandığını hatırlatan Scholz, AfD’nin yasaklanması olasılığının yüksek olmadığını ima etti. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de daha önce yaptığı açıklamada, AfD’nin yasaklanıp yasaklanmayacağını kestirmenin kolay olmadığını belirtmiş, “Böyle bir davanın çok uzun süreceği kesindir” demişti.