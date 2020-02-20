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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

AfD’ye soruşturma! O kitapları çocuklara dağıttılar

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AfD’ye soruşturma! O kitapları çocuklara dağıttılar

Yabancı ve İslam karşıtı parti Almanya için Alternatif (AfD) hakkında, çocuklara dağıttığı boyama kitabında ırkçılık yapıldığı ve halkın kin ve düşmanlığa sevk edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

KREFELD Savcılığı, boyama kitabında, Türk bayrakları sallanan bir düğün konvoyunda aracın içindeki fesli erkeklerin tabanca ile karikatürize edilmesi, yüzme havuzlarını doldurup görgüsüzce davranan Arap mültecilerin resmedilmesi üzerine soruşturma başlattı. Alman medyasında yer alan haberlerde, ‘Boyama için Kuzey Ren-Vestfalya’ adlı kitapçıkların, geçen hafta AfD’lilerin Krefeld’deki bir etkinliğinde dağıtıldığı belirtildi.
Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi basın sözcüsü, AfD’nin hazine yardımlarını yanlış kullanıp kullanmadığını meclisin inceleme kararı aldığını bildirdi. AfD’den yapılan açıklamada ise eleştirilerin ‘sanat ve hiciv özgürlüğüne saldırı’ olarak görüldüğü ifade edildi.

AfD’ye soruşturma O kitapları çocuklara dağıttılar

AfD’ye soruşturma O kitapları çocuklara dağıttılar

 

 

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