AfD’ye kerhen destek

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ALMANYA’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Mannheim kentinde 31 Mayıs 2024 tarihinde İslam karşıtı ‘Pax Europa Hareketi’ (BPE) tarafından düzenlenen etkinlikte bıçaklı bir saldırı yaşandı.26 yaşındaki Afgan kökenli bir sığınmacı, bıçağını çekerek 25-59 yaşları arasında 5 kişiyi yaraladı.Yaralananlardan 3’ü Alman, biri Kazakistan kökenli diğeri de Irak vatandaşıydı.Kafasına saplanan bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 29 yaşındaki Alman polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.Daha saldırganın kimliği açıklanmadan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), sığınmacılara, yabancılara, göçmen kökenlilere kin kusmayı artırdı.

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AfD Eş Başkanı Alice Weidel, “Açık sınırlar ve sınırsız göç insanları yaşamlarından ediyor” diyerek, yine göçmen kökenlileri hedef aldı. Tabii AfD, Afgan kökenli saldırganın dinini ön plana çıkararak İslam düşmanlığını körüklemeyi de sürdürdü. Almanya’da 9 Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine bir hafta kala gerçekleşen bu saldırıyı istismar ederek, seçim kampanyasının son günlerinde tamamen sığınmacıları, yabancıları ve göçmen kökenlileri hedef aldı.Almanya’nın kapılarının sığınmacılara tamamen kapatılmasını yineleyip durdu.Sığınma başvuruları kabul edilmeyenlerin de ağır suç işleyen yabancıların ve göçmen kökenlilerin derhal sınır dışı edilmesini de.Ve 9 Haziran’da yapılan AP seçimlerinden AfD ‘ikinci güçlü parti’ olarak çıktı.CDU/CSU yüzde 30, AfD yüzde 15.9, SPD yüzde 13.9, Yeşiller yüzde 11.9, Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) yüzde 6.2, FDP yüzde 5.2, Sol Parti yüzde 2.7, Özgür Seçmenler (FW) yüzde 2.7 oy aldı.Evet...

AfD’YE YARADI

‘Radikal İslamcı’ Afgan kökenli bir saldırganın giriştiği bu korkunç ve iğrenç saldırı, sağ popülist AfD’nin işine yaradı.Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Solingen kentinin 650. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ‘Çeşitlilik Festivali’ adı altında geçen hafta cuma akşamı düzenlenen ve 3 gün sürmesi planlanan etkinliklerin ilk akşamı kanlı bir saldırı yaşandı.Sonradan Suriyeli bir sığınmacı olduğu saptanan 26 yaşındaki saldırgan, bıçağını çekerek önüne gelene saplayıp 3 kişiyi öldürdü, 5’i ağır olmak üzere 8 kişiyi de yaraladı.Saldırgan 26 saat sonra polise giderek teslim olurken, saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü DEAŞ üstlendi.Ailesinin 5 ferdini Neonazilerin 29 Mayıs 1993’te giriştiği kundaklamada kaybeden ve çektiği tüm acılara rağmen, hep barış, sevgi ve hoşgörüden yana olan ve önceki yıl yaşamını yitiren ‘Mevlüde Ana’ Mevlüde Genç’in “ikinci vatanı” Solingen’de meydana gelen bu ölümcül saldırı, sağduyulu herkesi derinden sarstı.Ama sağ popülist AfD, bu korkunç ve iğrenç saldırıyı yine siyasi çıkarları için istismar etmeyi yeğledi.

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Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya ve Thüringen’de 1 Eylül’de yapılacak parlamento seçimleri öncesi, AfD’liler gözlerini yine sığınmacılara, düzensiz göçe ve göçmen kökenlilere çevirdiler.Tabii bu ülkede yıllardır barış içinde, yasalara saygılı bir biçimde yaşayan Müslümanlara da.Mahkeme kararıyla kendisine faşist denilmesine izin verilen AfD Thüringen Teşkilatı Başkanı Björn Höcke, daha saldırganın kim olduğu bile belli olmadan, sosyal medya platformu X’te “Almanlar, Thüringenliler, gerçekten bu durumlara alışacak mısınız? Özgürleşin, bu dayatarak kabul ettirilmesi istenen çok kültürlülük yanılgısına son verin! Çocuklarınızı koruyun! Bu ‘Kartel Partileri’ sorumlularını çöle gönderin! 1 Eylül’de dönüşümü seçin! Bu böyle gitmez!” paylaşımında bulundu.AfD, Thüringen’deki seçim kampanyasına “Höcke veya Solingen” sloganını da ekledi.

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AfD OYLARINI ARTIRACAK

Solingen’deki kanlı saldırıyla birlikte sığınmacı, başvuruları geri çevrilen sığınmacıların sınır dışı edilmelerinin hızlandırılması, düzensiz göçün engellenmesi tartışmaları Almanya’nın gündemine iyice yerleşti.Koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP’ye zaten dibe vurmuş güven daha da azalırken, hükümetin “sığınmacılar ve uyum politikasını yerden yere vuran” AfD’nin, zaten kamuoyu yoklamalarına göre önde olduğu Thüringen’de de, ikinci sırada yer aldığı Saksonya’da da, Solingen’deki saldırı ‘sayesinde’ oy oranını artırmasına kesin gözüyle bakılmakta. Bu da Mannheimların, Solingenlerin sağ popülist AfD’nin işine yaradığını ve yarayacağını göstermektedir. Ve bu gibi saldırıların da AfD’ye “kerhen destek” anlamına geldiğini de.