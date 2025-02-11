AfD’ye karşı on binler sokakta!

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FREIBURG kentinde gerçekleşen gösteride, protestocular, sağ popülizme karşı gösteri yaptı. Polis, protestonun “Büyük ölçüde barışçıl” geçtiğini açıklarken, farklı siyasi görüşlere sahip kişiler arasında küçük çaplı arbede yaşandığı bildirildi. Polis, protestocular ile AfD etkinliğine katılanları birbirinden ayırmak için yoğun güvenlik önlemleri aldı. AfD etkinliğine katılanlar, polis bariyerleri sayesinde büyük bir engelle karşılaşmadan, ancak protestocuların ıslıkları eşliğinde etkinlik alanına ulaştı. Polis sözcüsü, “Olaylar büyük ölçüde kontrol altında” açıklamasını yaptı.