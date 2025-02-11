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AfD’ye karşı on binler sokakta!

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#Almanya#Afd#AVRUPADAN HABERLER
AfD’ye karşı on binler sokakta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 10:17

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçim kampanyası etkinliğine karşı yaklaşık 10 bin kişi sokaklara çıkarak protesto düzenledi.

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FREIBURG kentinde gerçekleşen gösteride, protestocular, sağ popülizme karşı gösteri yaptı. Polis, protestonun “Büyük ölçüde barışçıl” geçtiğini açıklarken, farklı siyasi görüşlere sahip kişiler arasında küçük çaplı arbede yaşandığı bildirildi. Polis, protestocular ile AfD etkinliğine katılanları birbirinden ayırmak için yoğun güvenlik önlemleri aldı. AfD etkinliğine katılanlar, polis bariyerleri sayesinde büyük bir engelle karşılaşmadan, ancak protestocuların ıslıkları eşliğinde etkinlik alanına ulaştı. Polis sözcüsü, “Olaylar büyük ölçüde kontrol altında” açıklamasını yaptı.

AfD’ye karşı on binler sokakta
‘AfD VE CDU’NUN HÜKÜMET KURMASINA İZİN VERMEYELİM’
Protesto yürüyüşü, şehir merkezinden AfD’nin etkinlik düzenlediği Zaehringen Belediye Binası’na kadar devam etti. “Freiburg Direniş İttifakı” tarafından organize edilen gösteride, “AfD ve CDU’nun bir sonraki hükümeti kurmasına izin vermeyelim! Hep birlikte sokağa çıkalım-birlikte güçlüyüz!” çağrısı yapıldı. Protestocular, “AfD-Hayır” ve “Demokrasinin alternatife ihtiyacı yok” yazılı pankartlar taşıdı.
AfD’ye karşı on binler sokakta
CADDELER TRAFİĞE KAPATILDI
Protesto nedeniyle şehirde birçok cadde geçici olarak trafiğe kapatılırken, akşam saatlerindeki tramvay ve otobüs seferleri de etkilendi. Bazı hatlarda seferler iptal edildi ve alternatif güzergahlar oluşturuldu. Yetkililer, bölgeye giriş çıkış yapacak sürücüleri farklı yolları kullanmaları konusunda uyardı. Almanya’da federal seçimlere kısa bir süre kala, aşırı sağcı partilere karşı düzenlenen protestolar artıyor. Geçen hafta sonu ülke genelinde yüz binlerce kişi, demokrasi ve çoğulculuk yanlısı gösterilere katıldı. AfD’nin başbakan adayı Alice Weidel’in katıldığı Heidenheim’daki bir seçim mitingine karşı düzenlenen protestoda da yaklaşık 4 bin kişi yer aldı.

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#Almanya#Afd#AVRUPADAN HABERLER

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