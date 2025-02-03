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AfD’ye inat sandığa gidin

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#ALMANYA#Göçmen#AVRUPADAN HABERLER
AfD’ye inat sandığa gidin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 10:15

Bavyera Türk Toplumu (TGB) tarafından düzenlenen ve Yabancı Veliler Derneği’nin ev sahipliği yaptığı ‘Kandidaten Check’ etkinliği, göçmen kökenli federal milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Toplantıya yaklaşık 50 kişi katıldı.

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Prof. Dr. Vural Ünlü’nün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, FDP milletvekili adayı Mahmut Türker, SPD adayı Ali Cemil Şat, Yeşiller Partisi adayı Feride Niedermeier, ‘Özgür Seçmenler’ adayı Ahmet Baygül ve CSU adayı Siddharth Mudgal yer aldı. Prof. Dr. Ünlü, konuşmasında ev sahipliği için Yabancı Veliler Derneği sözcüsü Yüksel Ekici ve ekibine teşekkür etti. Adaylar, beşer dakika konuşarak kendilerini ve yapacakları çalışmaları anlattı. Sağlık, bakım hizmetleri, ekonomi, teknolojik yenilikler, sanayi yatırımları ve iş gücünün Almanya dışına çıkmasının önlenmesi gibi konulara değinen göçmen kökenli adaylar, ayrıca AfD’nin yüzde 20’lik seçmen desteğine sahip olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı. Almanya’da yaşayan göçmen kökenli seçmenlere de çağrıda bulunan adaylar, demokratik hakların ancak katılım yoluyla korunabileceğinin altını çizdi ve mutlaka seçimlerde oy kullanılmasını tavsiye etti.

AfD’ye inat sandığa gidin


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#ALMANYA#Göçmen#AVRUPADAN HABERLER

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