MECLİS oturumunda AfD’yi en sert eleştiren Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) oldu. CDU adına kürsüye çıkan Genel Sekreter Paul Ziemiak, AfD’li bir milletvekilinin Thüringen’de yapılan başbakanlık seçiminden sonra Yahudi kökenli gazeteci Michel Friedmans için ‘Göçü yaklaşıyor’ mesajını Twitter’da paylaştığını hatırlatarak “Bu iğrençliktir” dedi. Ziemiak “Sırf bu yüzden sizin desteklediğiniz bir kişinin başbakan olmasına izin vermemek gerekir” dedi. Ziemiak, AfD’nin Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Björn Höcke’yi hedefine alarak “Höcke’nin nazi olduğu ispatlı. Ben ona ‘sen nazisin’ diyorum ve demeye de devam edeceğim” dedi. Ziemiak’ın bu sözleri AfD hariç Meclis’te bulunan tüm milletvekillerince uzun süre alkışlandı. Yeşiller Grup Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt da AfD’yi sert dille eleştirerek “Siz bu ülkeyi sevmiyorsunuz. Siz bu ülkenin yandığını görmek istiyorsunuz. Siz başarılı olamadınız. Demokratlar size karşı birleşti. Parlamento bir kumar oyunu değil, siz parlamentoyla oynayamazsınız” dedi.

‘FDP İDRAK EDEMEDİ’

Hür Demokrat Parti (FDP) adına ise Parti Genel Başkanı Christian Lindner kürsüye çıktı. Lindner, FDP’li adayın AfD’nin oylarıyla seçilmesinden dolayı özür dileyerek, “FDP adayı beş milletvekiliyle merkezde olduğunun sinyalini vermek istedi. CDU destekledi. AfD’nin desteğiyle de başbakan seçildi. Bundan dolayı utanıyoruz. AfD’ye demokrasiyle oynama fırsatı verdik. Liberaller adına bu yüzen özür diliyorum. Erfurt’ta yaşanan bir hataydı. Bir daha tekrarlamaması için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Elisabeth Kaiser ise “Thüringen Eyaleti’ndeki CDU ve FDP’li politikacılar yaşananları idrak edemedi. Bu bir ayıp. Berlin’den müdahale olmasa anlamayacaklardı da. AfD demokrasimizi ortadan kaldırmak isteyenler tarafından yönetiliyor. AfD demokrat bir parti değildir” dedi.