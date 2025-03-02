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AfD’ye başkan yardımcılığı yok!

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#ALMANYA#AFD#AVRUPADAN HABERLER
AfD’ye başkan yardımcılığı yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 10:58

Almanya’nın başbakanlığına soyunan CDU lideri Friedrich Merz, son iki yasama döneminde olduğu gibi, yeni yasama döneminde de sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) adayının Federal Meclis Başkan Yardımcısı seçilmesine karşı olduğunu söyledi.

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Merz, CDU/CSU’lu milletvekillerinin, AfD kimi aday gösterirse göstersin, kesinlikle destek vermeyeceklerini ilan etti. CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon hükümeti oluşturmak hedefiyle yapılan ön görüşmelerde de bu konunun dile getirildiği ve SPD’nin de buna tam destek verdiği açıklandı. 2013 yılında kurulan AfD, 2017 yılındaki genel seçimlerde yüzde 5 barajını aşarak Federal Meclis’e girdikten bu yana Federal Meclis Başkan Yardımcısı adayı gösterdi. Ancak diğer partilerin karşı çıkması nedeniyle adaylarından hiçbiri seçilemedi. AfD, en son 30 Ocak 2025 tarihinde milletvekili Thomas Dietz’i Federal Meclis Başkan Yardımcısı adayı gösterdi. 553 parlamenter “Hayır” derken, 77 milletvekili Dietz’e destek verdi.

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#ALMANYA#AFD#AVRUPADAN HABERLER

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