AfD’ye 6 milyon Euro’luk miras

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ALMAN medyasına yansıyan haberlere göre Berlin’de yaşayan Helga Schwab isimli bir kadın, AfD’ye 5 milyon 957 bin 969 Euro değerinde bir miras bıraktı. Haberi AfD’nin mali raporuna dayanılarak ilk kez Der Spiegel dergisi duyurdu. Ayrıca, parti 2023 yılında Berlin-Dahlem ve Berlin-Schöneberg’de bulunan iki konutu devraldı. Bu mülklerin değerinin 2.15 milyon Euro’ya kadar çıktığı belirtildi. Ancak, bu mülklerin Schwab’ın mirasından gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı. Bu miras ve bağışlarla birlikte AfD’nin net varlıkları 2023 yılında 38.3 milyon Euro’ya yükseldi. Bir önceki yıl bu rakam 23.5 milyon Euro seviyesindeydi.

AfD, son haftalarda yapılan seçim kampanyası sırasında da birçok büyük bağış aldı. Yabancı ve İslam karşıtı parti şubat başında, Avusturya’da yaşayan Gerhard Dingler isimli bir bağışçıdan 2.35 milyon Euro aldığını duyurdu. Ocak sonunda, Lübeck’te yaşayan doktor ve iş insanı Winfried Stöcker partiye 1.5 milyon Euro bağış yaptı.

Almanya’da 35 bin Euro ve üzeri bağışlar ‘büyük bağış’ olarak kabul ediliyor ve partilerin bu bağışları Federal Meclis Başkanlığı’na bildirmesi gerekiyor. Bu bilgiler, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.