AfD’nin yükselişi tedirgin ediyor

Haberin Devamı

ALMANYA’nın doğu eyaletlerinden Brandenburg’da seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, SPD yüzde 30.9 alarak 1990’dan bu yana eyalet seçimlerini sekizinci kez üst üste kazanan parti oldu. SPD oyunu bir önceki seçimlere göre 4.7 puan artırdı. Aşırı sağcı AfD ise yüzde 29.2 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Bu parti de oyunu 2019 seçimlerine göre 5.7 puan yükseltti. Eyalette ilk kez seçime katılan ‘Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin’ (BSW) yüzde 13.5 alarak üçüncü parti oldu. CDU ise yüzde 12.1 ile Brandenburg’daki eyalet seçimlerinde bugüne kadarki en kötü sonucunu elde etti. Yüzde 5 barajını aşamayan Yeşiller, Sol Parti, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hür Seçmenler, eyalet parlamentosuna girmelerine olanak sağlayabilecek doğrudan adayları da kazanamayınca meclis dışında kaldı. Almanya’da Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde 1 Eylül’de düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı popülist AfD'nin oy oranı rekor düzeyde yükselmişti. Bu seçimlerde de oyunu artıran parti, Türkiye kökenlilerde tedirginliğe yol açtı.

Haberin Devamı

GERÇEKTEN ÇOK TEHLİKELİ

Doğan Cimikoğlu: “Irkçı özellikle yabancılar için tehlikeli. Bizler, yabancılar olarak ya da sosyal demokratlar olarak bunun önlemini almamız lazım. Gerekirse protesto, oy vermemek ya da insanları ikna etmek yoluyla insanlar caydırılmalı. Özellikle son yıllarda Suriye ve Orta Doğu’daki savaşlardan kaçan insanların Avrupa’ya yığılması ırkçılığı yükseltti. Dolayısıyla aşırı sağın oy oranları yükseldi. Demokratik yollarla bu oylar aşağı çekilebilir. Bunların oy oranının yükselmesinde SPD ve Yeşiller gibi partilerin yanlış politikaları da etkili oldu. Bu partiler verdikleri sözü tutmadılar, dolayısıyla sağcı olmayan insanlar bile bu partilere yönelmeye başladı. Tüm insanlar birleşip bu aşırı sağcıların iktidara gelmeleri engellenmeli. Yüzde 29 oy oranı çok fazla, bu gerçekten çok tehlikeli.”

Haberin Devamı

AŞIRI SAĞ YÜKSELİYOR

Keup Caddesi’nde plak ve nostaljik ürünler satan Hasan Emektar: “Dünyanın neresinde olursa olsun, bir ülkeye göçmen çok geliyorsa o ülkede aşırı sağ yükseliyor. Avrupa’da aşırı sağ daha da yükselmeye başladı. Ben bunu tamamen yabancı karşıtlığına bağlıyorum. Hollanda’yı da aşırı sağcılar yönetiyor. Onlar seçim zamanı çok sert söylemlerde bulunurlar. İktidara geldiklerinde ise çok da taşlarla oynamazlar. Bunlar genelde seçime dayalı söylemler.”/

‘HER TÜRLÜ FAŞİZME KARŞIYIZ’

Köln’de giyim mağazası sahibi Sedat İmrak: “Her türlü faşizme karşıyız. İster sağ olsun ister sol olsun. İnsanlık, merhamet ve vicdan olması gerekiyor. Irkçılığa karşı herkes birlik olmalı.”

Haberin Devamı

Köln’de yaşayan Ertekin Güçlü, aşırı sağcıların iktidara gelmeleri durumunda köklü şekilde anayasa ve kanunları değiştireceğine inanmadığını belirterek ülke genelinde artan oy oranları karşısında herkesin uyanık olması gerektiğini söyledi.