AfD’nin yükselişi endişe yarattı

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YouGov araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre AfD, bir önceki aya kıyasla yüzde 2 puanlık bir artışla oy oranını yüzde 21’e çıkardı. Bu, partinin Ocak 2024’ten bu yana ulaştığı en yüksek oran olarak kaydedildi. Özellikle ABD’li milyarder Elon Musk’ın AfD’ye verdiği desteğin seçimlerde partinin oy oranına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. CDU yüzde 29 oy oranıyla ilk sıradaki yerini korudu, ancak 1 puan oy kaybetti. Anketin en dikkat çekici sonucu ise SPD’nin 2 puan düşüşle yüzde 16’ya gerilemesi oldu. Katılımcıların yarısı, SPD’nin bir sonraki hükümette yer almaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca ankete katılanların sadece yüzde 11’i SPD’nin ekonomik yönetimde yetkin olduğunu düşünüyor. AfD ise bu alanda yüzde 12 ile SPD’yi geride bıraktı. Katılımcıların yüzde 46’sı, Almanya’da yaşanan ekonomik krizinden SPD’yi sorumlu tutuyor.

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FDP TAM EŞİKTE DURUYOR

Yeşiller Partisi, anket sonuçlarına göre 1 puan artışla yüzde 14’e yükseldi. Yeni kurulan BSW (Sahra Wagenknecht İttifakı) ise yüzde 6 oy aldı ve bir önceki ankete göre sabit kaldı. FDP yüzde 5 oy oranıyla parlamentoya geri dönüşün eşiğinde. Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 3 ile barajı aşamayarak Federal Meclis’e giremiyor. Ancak en az 3 direkt aday çıkarması durumunda yüzde 5’in altında kalsa bile Federal Meclis’te temsil edilme hakki kazanacak.